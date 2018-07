Inhalt Seite 1 — Lacht und schießt für die SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Verflucht noch mal, ich könnte jetzt daheim sitzen und einen Schweinebraten essen. Da ich das nicht tue und dafür hier auf der Straße stehe, muß also doch etwas dran sein an der Sache.“ Es ist kurz nach ein Uhr mittags. An der Ecke Sonnen- und Schwanthaler Straße, nur hundert Schritte vom turbulenten Stachus entfernt, herrscht zu dieser Tageszeit relativ mäßiger Fußgängerverkehr. Möglicherweise sitzen die Stadtgänger in der Mehrzahl gerade beim Schweinebraten. Nur die Autofahrer lassen im Rhythmus der Ampelschaltung Motoren heulen und gebremste Reifen pfeifen.

Der Mann, der in dieser wenig verkaufsfreundlichen Atmosphäre agiert und vom Schweinebraten redet, ist Dieter Hildebrandt von der „Lach- und Schießgesellschaft“. In hellblauen Jeans, dunkelblauem Freizeithemd und mit urlaubsgebräuntem Teint zog er auf die Straße, um die Passanten davon abzuhalten, „daß sie heute in zwei Wochen vielleicht schon falsch gewählt haben“. Der Kabarettist setzt sein berühmtes Mundwerk für die SPD ein.

Als er zwanzig Minuten zuvor mit fünf Helfern, darunter das liebliche Heimatfilmsternchen Ingeborg Schöner in SPD-roter Polobluse und hellgrauem Mini, sowie transportablem Lautsprecher und drei dicken Packen bedrucktem Papier angerückt war, schien „die Sache“ kein Problem zu sein. „Jetzt müssen wir eben irgend einen Zirkus machen“, meinte Hildebrandt. Aber er sieht sich auf Anhieb keineswegs von einer Menschentraube umringt oder, wie auf der Bühne, einem zahlenden, strahlenden, applaudierenden Polit-Publikum gegenüber. Eine Handvoll Leute bleibt stehen, hält auch bei der Aufforderung näher zu kommen, mißtrauisch vier Meter Abstand von dem Akteur. Bleiben sie doch wenigstens stehen, bittet dieser die Vorbeigehenden, die so tun, als sei die Beachtung einer Straßenszene unter ihrer Würde.

Der Haken scheint zu sein, daß der Mann am Mikrophon Geld will. „Für eine Mark können Sie sich eine bessere Meinung kaufen.“ Dieter Hildebrandt verkauft „Dafür“, die Zeitschrift der „Sozialdemokratischen Wählerinitiative“. „Was ist schon eine Mark. Wenn Sie falsch wählen, wer weiß, was Sie dann nach dem 28. September für eine Mark noch bekommen.“ – „Es ist die beste Zeitschrift, die je eine Partei herausgebracht hat.“ Der Verkauf geht schleppend. Hildebrandt über den Lautsprecher: „Wir stehen offenbar an der falschen Ecke, die sind wohl hier alle aus Altötting.“ Ein Hildebrandt-Autogramm auf „Dafür“ und dazu noch eines von Werner Schwier („Es darf gelacht werden“) – das zieht schon eher.

Mit einem nicht unfreundlichen Lächeln läßt im Vorbeigehen eine ältere Dame den politisch engagierten Kabarettisten wissen, daß er gut, hier aber am falschen Platz sei. „Das ist keine Vorstellung“, donnert Hildebrandt, „ich meine es ernst, sonst würde ich nicht wie ein billiger Jakob hier stehen.“ Dem Mädchen Schöner, Frau des Filmregisseurs Marischka („Ihr Mann hat gesagt, das kannst du machen, das ist eine gute Sache“), will der Zeitschriftenverkauf nicht recht von der Hand gehen. Frau Schöner zeigt muntere Miene, hält „Dafür“ vor die Brust und muß in vorwiegend teilnahmslos wirkende Augen schauen. Ein paar Männer kaufen ihr was ab. „Angenehm ist es nicht, hier zu stehen. Wir tun es aus Überzeugung“, sagt Hildebrandt. Er war schon besser. Aber er will keine Vorstellung geben, sondern überzeugen. Und das wird ihm nur dürftig honoriert.

Die „Wählerinitiative“, die in der „Weltstadt mit Herz“, in der bekanntlich viele Schauspieler, Künstler, Regisseure und Schriftsteller ihr Domizil haben, zahlenmäßig besonders stark und den Namen nach sehr attraktiv ist, wollte eigentlich schon vor Wochen in den damals noch überfüllten Strandbädern mit den Pro-Es-Pe-De-Werbetourneen beginnen. „Aber das scheiterte an dem Problem, unsere Leute zusammenzubringen. Beruflich hat jeder seine Termine. Es war nichts zu machen“, klagt der Initiative-Manager und TV-Produzent Claus Hardt. Durch Spenden kamen wenigstens 18 000 Mark zusammen, mit denen jetzt auch eine Anzeigenkampagne in den Lokalzeitungen finanziert wird.