Eberhard von Kuenheim besetzte im Milliarden-Imperium der Quandts eine Schlüsselposition: Er wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden bei BMW gewählt. Kuenheim ersetzt im BMW-Vorstand Gerhard Wilcke, der nicht immer mit der Quandt-Unternehmenstaktik einverstanden gewesen sein soll. Kuenheim gilt dagegen als treuer Versall. Er war der engste Mitarbeiter des tödlich verunglückten Heinrich Quandt. Zuletzt war er im Vorstand der ebenfalls zum Quandt-Imperium gehörenden Industrie-Werke Karlsruhe (IWK).

Cornelius Verolme, Wunderkind der niederländischen Werftindustrie, ist in Geldnot geraten. Er wurde Opfer seiner eigenen Expansionslust. Die NDSM-Werft, die Verolme im Vorjahr in seinen Konzern übernahm, bescherte ihm unerwartet hohe Verluste. Rund zwanzig Millionen Gulden Verlust sollen die Supertanker „Melanie“ und „Dagmar Maersk“ gebracht haben. Der Verlust kommt recht ungelegen: Verolme will ein neues Mammutdock in Rotterdam errichten.

Semon Knudsen, Ford-Präsident, wurde Opfer einer Intrige unter Primadonnen. Henry Ford II. kündigte seinem Präsidenten fristlos und ohne weitere Erklärungen. Knudsen war erst vor achtzehn Monaten von Ford engagiert worden. Sein Gegner bei Ford war die Clique der „alten Direktoren“ unter Führung von Lee Iacocca, dem Ford-Vizepräsidenten. Knudsen war mit 581 000 Dollar Jahreseinkommen der bestbezahlte Manager bei Ford. In der Liste der meistverdienenden Männer Amerikas stand er an sechster Stelle.