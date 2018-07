f Alle sprechen von Geld -entweriung. Wieviel Prozent Preissteigerung kann man nach Ihrer Ansicht akzeptieren, ohne daß die Stabilität gefährdet ist? Und wieviel Arbeitslose würden Sie noch in Kauf nehmen, um dieses Stabilitätsziel zu erreichen? Eine jährliche Preissteigerungsrate von durchschnittlich 1% übersteigt das vertretbare Maß an Geldentwertung. Ein Sozialstaat nimmt kollektivistische Züge an, wenn eine Regierung höhere durchschnittliche Geldentwertungsquoten in Kauf nimmt. Geldentwertung bestraft den Sparer, schwächt die Bereitschaft zur Eigentumsbildung, zerstört die Motivation zu eigenständiger Alterssicherung, erschwert die Gründung selbständiger Existenzen und demoralisiert die Kalkulations- und Preispolitik der Unternehmen. Geldentwertung nützt lediglich niemandem. Empirische Erhebungen über die Preisentwicklung in den westlichen Induslrieländern belegen das anhaltende Versagen der Politik, liefern aber keine Richtpunkte für die Konjunkturpolitik. Stabilitätspolitik und Vollbeschäftigung schließen sich nicht aus. Eine Arbeitslosenquote von durchschnittlich 1% würde das vertretbare Maß bereits überschreiten.

Man muß berücksichtigen, daß bereits aus saisonalen und strukturellen Gründen sowie durch automationsbedingte Frei- und Umsetzungen eine gewisse Arbeitslosigkeit unvermeidbar ist.

2 Der Anteil der öffentlichen Hand am Sozialprodukt liegt heute bei 40 Prozent.

Neue Aufgaben kommen auf den Staat zu, alte werden überflüssig. Muß zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im weitesten Sinne dieser Anteil noch weiter erhöht werden, soll er gleich bleiben, oder kann er gesenkt werden? Der Anteil der öffentlichen Hand am Sozialprodukt muß nicht wachsen.

Es gibt zwar in einer modernen Gesellschaft neue öffentliche Aufgaben und zwangsläufige Ausgabensteigerungen, z. B im Bildungswesen und in bestimmten Bereichen der Sozialpolitik (Rehabilitation), andererseits können andere Aufgaben und Ausgaben abgebaut und neue Finanzierungsmethoden für öffentliche Aufgaben mit dem Ziel des Abbaues der staatlichen Geldvermögensbildung entwickelt werden Ein wachsender Anteil der öffentlichen Hand am Sozialprodukt ist nicht zwangsläufig. Eine liberale Politik kann dem Trend Einhall gebieten. Der Staat hat vermehrte irnpulsgebende, weichenstellende und koordinierende Funktionen.

Seine Leitungs- und Administrativfunktionen können dagegen abgebaut und müssen im Intäresse gesellschaftlicher und persöilicher Freiheit in Grenzen gehalten werden. Die Steuerpolitik darf die Initiative in der Wirtschaft nicht lahmen und- muß Raum lassen für die notwendige Rationalisierung, um strukturelle Anpassung und Sicherung der Arbeitsplätze möglich zu machen.

>r Manche sprechen vom J Marsch in den Wohlfahrtsstaat.