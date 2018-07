Sowohl der Renten- als auch der Aktienmarkt haben die Diskonterhöhung gelassen hingenommen. Selbst die wilden Streiks haben das Börsenklima nicht nennenswert verschlechtert. Begründet wir die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit mit der – im internationalen Vergleich – niedrigen Bewertung der deutschen Aktienkurse und insbesondere mit der ausgezeichneten Marktverfassung. Darunter ist das Fehlen nennenswerter Kreditengagements im Effektenbereich ebenso zu verstehen wie die hohe Liquidität der Anleger. Hinzu kommt, daß der Kapitalbedarf der Unternehmen vorerst noch gering ist. Die hohen Selbstfinanzierungsquoten erleichtern gegenwärtig noch die Investitionsfinanzierung.

Diese günstige Verfassung der deutschen Börse macht stärkere Kurseinbrüche von vornherein so gut wie unmöglich. Im Augenblick sind sie schon deshalb kaum zu erwarten, weil der Zustrom ausländischen Kapitals wieder wächst. Im Ausland zweifelt niemand daran, daß nach den Bundestagswahlen die Mark in der einen oder anderen Form aufgewertet werden wird. Die Schätzungen bewegen sich um 6 Prozent. Das entspräche einer Nettobelastung der Industrie von 2 Prozent, denn gleichzeitig würde die 4prozentige Exportsteuer natürlich wegfallen.

Aber was geschieht danach? Am Rentenmarkt wären die gegenwärtigen Renditen von rund 7,5 Prozent nicht mehr attraktiv genug, am gegen 8prozentige Dollar-Emissionen konkurrieren zu können. Viele Banken fürchten, daß es dann zu einem großen Umsteigen kommt. Das würde zwangsläufig zu einem Druck auf die Rentenkurse in der Bundesrepublik führen. Deshalb haben einige Institute zur Zeit Hemmungen, ihrer Kundschaft den Kauf von festverzinslichen Papieren als Alternative zur Aktienanlage zu empfehlen.

Ob die Gewinnschätzungen bei den einzelnen Gesellschaften revidiert werden müssen, ist noch nicht abzusehen. Für 1969 selbst wird sich wohl wenig ändern. Wie die Gewinne für 1970 aussehen werden, hängt wesentlich davon ab, welche Preise sich für die einzelnen Produkte durchsetzen lassen. Wenn man den Preisprognosen einiger Parteipolitiker Glauben schenken würde, sollte es ohne weiteres möglich sein, die gegenwärtige Lohnexplosion durch steigende Preise auszugleichen. Aber das hängt nicht allein von der Entwicklung in der Bundesrepublik, sondern auch von den Stabilisierungsbemühungen unserer Außenhandelspartner ab.

Es besteht kein Zweifel, daß viele Anleger der Börsenentwicklung bei uns mit Mißtrauen entgegensehen. Wenn sie bisher nicht reagiert und verkauft haben, dann liegt dies an der fehlenden Anlagealternative. Wir haben den seltenen Fall eines weltweiten Restriktionskurses. Sieht man von dem Sonderfall Japan ab, so bietet kaum ein internationaler Börsenplatz Gewinnchancen, die das Anlagerisiko rechtfertigen. Sollte sich aber die Situation an der amerikanischen Börse grundlegend ändern, wofür zur Zeit allerdings noch die Anzeichen fehlen, werden wir ein fühlbares Abfließen des Anlagekapitals erleben – mit allen seinen negativen Folgen für die deutschen Aktienkurse.

Bis dahin ist man an der deutschen Börse auf der Suche nach Unternehmen, bei denen die Gewinne sowohl von den Personalkosten her als auch durch die Bundesbankrestriktionen nicht bedrohlich in die Zange genommen werden können. Das scheint primär bei den Banken der Fall zu sein. K. W.