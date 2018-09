Inhalt Seite 1 — Tarifwelle im Wahlkampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Wahlkampffieber in der Bundesrepublik wurde durch die wilden Streiks und die neue Tarifwelle erheblich angeheizt. Die Diskonterhöhung auf 6 Prozent – der höchste Stand seit dem Korea-Boom – fachte gleichzeitig den alten Streit um die Aufwertung der Mark wieder an. Verschiedene Umfrageergebnisse, die in die Öffentlichkeit durchsickerten, zeigten mal die CDU, mal die SPD vorn. Auf jeden Fall hatten es die Unionsparteien noch nie so schwer wie in diesem Wahlkampf. Die große Unbekannte bleibt nach wie vor die NPD.

Der SPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Willy Brandt. hält eine neue Große Koalition „für ganz unwahrscheinlich“. Über mögliche Koalitionsbildungen will er sich vor der Wahl nicht mehr äußern. Zwar scheint Brandt eine Kleine Koalition zwischen SPD und FDP vorzuziehen, doch gab er zu bedenken, daß die Freien Demokraten nicht gar so fortschrittlich seien. Zwar wollten sie die Mitbestimmung in den Schulen, jedoch nicht im Arbeitsleben einführen.

Der FDP-Vorsitzende Walter Scheel hält sich weiterhin für eine Koalition nach beiden Seiten offen. Er behauptete, seine Partei werde auf keinen Fall in eine Regierung eintreten, die auf der Hallstein-Doktrin bestehe oder die Vorstellungen der FDP zur betrieblichen Mitbestimmung nicht vertrete. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß, neben dem NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden der umstrittenste Wahlredner dieser Saison, bezeichnete eine Koalition zwischen SPD und FDP als innen- und außenpolitische Gefahr.

Zum erstenmal in den Wahlkämpfen sind am Dienstagabend nach dem Verbot einer NPD-Kundgebung in Kassel Schüsse gefallen. Zwei Demonstranten, die gegen die Rechtspartei protestiert hatten, wurden verletzt.

Die links von der SPD kämpfende „Aktion Demokratischer Fortschritt“ (ADF) möchte das ganze parlamentarische System umkrempeln, weil es nur dem Vorteil kleiner Gruppen diene. Spitzenkandidat Arnold Behrisch, früher Mitglied der SPD, forderte, jeder Abgeordnete müßte jederzeit von seinen Wählern abberufen werden können.

Obwohl die ADF, ein Wahlbündnis, dem sich auch die DKP angeschlossen hat, die wilden Streiks für ihre Propaganda ausgenutzt hat, wurde von allen Seiten – von Arbeitnehmern und Gewerkschaften, von CDU und SPD und sogar von der DKP selber – bestritten, daß die ADF die Streiks inszeniert habe.

Die Ausstände im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie hatten die Unternehmer zu erheblichen Lohnzugeständnissen gezwungen. Obwohl am Wochenende in Hüttenwerken und Zechen wieder Ruhe eingekehrt war, war der wilde Streik bei den Kieler Howaldtswerken Deutsche Werft AG auch am Dienstag noch nicht zu Ende gegangen. Die 7000 Streikenden forderten eine Angleichung ihrer Löhne an die Ecklöhne ihrer Hamburger Kollegen und eine Bezahlung für die Zeit der Streiks. Warnstreiks gab es in dieser Woche in verschiedenen Betrieben der Textilindustrie.