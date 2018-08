Die Mainau-Gärtner waren auch in diesem Jahr wieder bemüht, „Zauber und Illusion eines mexikanischen Blumenfestes zu schaffen“: In den Ufergärten auf der Bodensee-Insel Mainau (ein bißchen Schweden in Deutschland; Herr auf der Insel ist der schwedische Graf Bernadotte) haben sie Dahlienfarben komponiert, apfelblütenrosa, silbriges Weiß, tiefes Violett.

170 verschiedene Dahliensorten blühen in den Oktober hinein. Neuzüchtungen, wie die rheinische „Weiberfastnacht“ (zartes Lilarosa) und die israelische „Hasharon“ (orange), sind auf Stimmenfang aus – die „Dahlienkönigin“ wird gewählt. Stimmberechtigt: alle Besucher.

Der Mainau-Herbst brennt jedes Jahr mit dem Feuer der Dahlien aus. Es sind Fremdlinge in Europa, geborene Mexikaner. In Mexiko heißen sie – Cocoxochitl.