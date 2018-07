Auch mancher schlechten Dinge sind drei – wie der Fall des Münchner Weihbischofs Matthias Defregger lehrt. Zum drittenmal wird gegen den ehemaligen Hauptmann wegen des Blutbades von Filetto ermittelt werden. Nachdem der Frankfurter Oberstaatsanwalt Rahn das Verfahren zweimal zu den Akten gelegt hat, wurde es nun – zuständigkeitshalber – nach München verwiesen, dem Wohnsitz Defreggers.

Zwar legte Hessens Justizminister Strelitz der Ordnung halber Wert auf die Feststellung, daß hier keinesfalls mit strafprozessualen Ausflüchten einer anderen Behörde der Schwarze Peter zugeschoben worden sei. Doch der Verdacht liegt nahe, daß ihm wie seinem Generalstaatsanwalt die Vorschriften der Prozeßordnung höchst gelegen kamen. Denn zu ihrem Oberstaatsanwalt Rahn, der jedesmal zugunsten Defreggers entschied, konnten sie ein ungeschmälertes Vertrauen kaum noch haben.

Wie selbst Strelitz einräumte, hat Rahn – wie seine Vorgesetzten leider zu spät erkannten – nicht exakt genug gearbeitet. Überdies kann ihm der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er entgegen der üblichen Praxis für die zweite Untersuchung zuviel Zeit benötigte. Gemäß der internen Absprache unter den Staatsanwaltschaften hätte Rahn die Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen den Weihbischof nach einer Woche an die Münchner Ankläger abgeben müssen. Sie werden nun noch einmal zu prüfen haben, ob sich Defregger in Filetto vielleicht doch der Mordbeihilfe schuldig gemacht hat oder ob sein Anteil an dem Massaker unter den inzwischen verjährten Totschlag fällt.

Wie dieses Resultat immer lauten mag – an der Zeit wäre es freilich auch, daß Defregger selbst oder Kardinal Döpfner als sein Dienstherr und Förderer Konsequenzen zögen. Es kann nicht Amt und Auftrag eines Bischofs sein, seiner Kirche und ihren Gläubigen länger im düsteren Schatten der Schuld zu dienen. Dies ist keine „weltliche“ Urteilsanmaßung. Unlängst schrieb die Civilta Cattolica: Ein Rücktritt Defreggers würde „in jedermanns Augen die Bedeutung und den Wert einer ernsthaften Sühne annehmen“. Das Blatt ist die offizielle Zeitschrift der italienischenJesuiten. D. St.