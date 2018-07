In der ZEIT Nr. 28 („Banken wollen nicht mehr Schutzschild sein“) und in der Nr. 36 („Banken sollen sich nicht drücken“) wurden Möglichkeiten zur Reform des Depotstimmrechtes der Kreditinstitute erörtert ZEIT-Leser H. Günter Edelmann setzt die Diskussion fort.

Hans-Friedrich Danulat drückt sich gewiß nicht um jede eigene Entscheidung über sein Eigentum aus Aktienbesitz herum, wenn er mit seinem Diskussionsbeitrag zum „Depot-Stimmrecht“ (DIE ZEIT Nr. 36, S. 40) praktisch die Last der Verfügung über sein Eigentum ein für allemal den Banken überlassen will. Sicherlich stehen diesen gegenwärtig viel eingehendere Wirtschaftsinformationen zu Gebote als dem einzelnen Aktionär, den daher niemand leichthin der Interesselosigkeit bezichtigen sollte, auch wenn er sich zur eigenen Entscheidung unfähig fühlt.

Herr Danulat tut aber Dr. Wilhelm Vallenthin (DIE ZEIT Nr. 28: „Banken wollen nicht mehr Schutzschild sein“) Unrecht, wenn er unterstellt, dieser wolle lediglich die mit der Ausübung des Stimmrechts verbundenen Mühen der Banken auf die Verwaltungen der Aktiengesellschaften abgewälzt wissen. Niemand denkt ja daran, daß etwa der Vorstand in Zukunft das Stimmrecht des Aktionärs ausüben soll. Die Abgabe der Stimme und die Ausübung des Stimmrechts soll vielmehr gerade dem Aktionär anvertraut werden, wobei der persönliche Besuch der Hauptversammlung wünschenswert bleibt und in geeigneter Weise gefördert werden sollte. Wo er aber nicht in Betracht kommt, da soll die Willenskundgabe fürderhin auch schriftlich möglich sein. Die briefliche Mitteilung soll dann von der Versammlung der anwesenden Aktionäre, der Verwaltung oder einer neutralen Stelle im Rahmen der Hauptversammlung nur noch ausgewertet werden.

Herr Danulat befürchtet gewisse Ausgaben, wenn er seine Stimme den Verwaltungen zur Auswertung zuleitet. Die heute durch das „Depot-Stimmrecht“ verursachten Unkosten liegen weit höher, und es kann von den Aktiengesellschaften ohne weiteres erwartet werden, daß sie für die erforderlichen Ausgaben aufkommen und etwa mit den Abstimmungsscheinen Freiumschläge für die Rücksendung übermitteln. Überdies könnte die Bundespost die „Stimmbriefe“ im Interesse unserer Wirtschaftsordnung kostenfrei oder auch gegen pauschale Erstattung in Spezialcouverts befördern. Die Mühsal der Unterschrift aber kann Herrn Danulat in keinem Fall erspart bleiben, wenn er seine Stimme nicht verschenken will. Auch die Ermächtigung der Bank zur Ausübung des „Depot-Stimmrechts“ bedarf der Unterschrift.

So unwahrscheinlich Interessenkonflikte zwischen Bank und Aktionär sein mögen, erst wenn der Eigentümer sein Stimmrecht auch selbständig ausübt, kann auch nicht der Hauch eines Anscheins bestehen, daß Nichteigentümer fremde Stimmrechte im Sinne eigener Vorschläge zu ihren Gunsten mißbrauchen.

Herrn Danulat schreckt das Gespenst des unliebsamen Opponenten, der finstere Beschlüsse gegen die Interessen der Aktionäre in die Wege leiten könnte. Eine solche Gefahr erscheint praktisch ausgeschlossen, da die überwältigende Mehrzahl der Aktionäre vernunftbegabt und fähig ist, in der Auseinandersetzung die Spreu vom Weizen zu trennen und die eigenen Interessen wahrzunehmen. Ohne beachtenswerte Argumente kann sich ein noch so aufdringlicher Opponent keineswegs durchsetzen, und für bloße Demagogen haben die Aktionäre ein sehr feines Gespür.

Nach allem hat sich Herr Dr. Vallenthin von der Deutschen Bank sicherlich die Zustimmung und das Vertrauen der großen Mehrheit der Aktionäre mit seinem mutigen, unkonventionellen und überzeugenden Vorschlag erworben, wenn die Details der erforderlichen und überfälligen Neuregelung auch noch der Diskussion bedürfen mögen. Auch eine Minderheit freilich, die sich auf ihre Bank mehr verlassen mochte als auf sich selbst oder die allen Neuerungen mit Mißtrauen begegnen mag, bedarf eines gewissen Schutzes: zur selbständigen Ausübung ihres Stimmrechts soll sie nicht gezwungen werden!