Von Rolf Diekhof

Wenn Landratten eine Seereise wagen, dann denken sie: „Eine Seefahrt, die ist lustig.“ Spätestens, wenn es ans Bezahlen geht, dann merken sie: Eine Seefahrt, die ist teuer – und das in erster Linie.

Wer Ferienglück verkaufen will – das ist nicht nur bei Seereisen so – der spielt die Sache mit dem Geld gern herunter. Das ist bekannt. Aber bei Seereisen ist es so schlimm, wie sonst nirgends – das sollte jeder wissen, der eine Sehnsucht nach schwankenden Planken hegt.

Im Prospekt steht fettgedruckt der niedrigste Preis – bei Seereisen ist das immer ein theoretischer Preis, ein Preis also, zu dem man beim besten Willen und bei bescheidensten Ansprüchen die Reise nicht haben kann.

Zwei Dinge sind schnell, festgestellt: Ist die An- und Abreise zum Hafen berücksichtigt? Kommt die angebotene Kabine überhaupt in Frage? (Vierzehn Tage oder gar drei Wochen zu viert oder gar zu sechst mit Fremden tief unten im Schiffsbauch ist nicht jedermanns Sache.) Allerdings, Außenkabinen sind den Aufpreis nicht immer wert: Die Bullaugen lassen sich bei allen neueren Schiffen nicht mehr öffnen und für frische Luft sorgt die Klimaanlage.

Wenn der Veranstalter die An- und Abreise anbietet, sollte man nachrechnen: Es ist auf eigene Faust oft billiger.

Der nächste Schritt: Welche Mahlzeiten sind inbegriffen? Sind die Landausflüge im Preis enthalten? Ist das der Fall, so ist trotzdem – einmal. abgesehen von echten Studienreisen – Vorsicht geboten: An den Ausflügen wird gern und viel verdient.