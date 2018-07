Die spanische Polizei hat auf den Balearen-Inseln Ibiza und Formentera 83 Hippies, darunter 17 Mädchen, verhaftet und ausgewiesen. Der Verdacht hatte sich auf „Sexualorgien“ und „Rauschgift-Partys“ gerichtet. Zur Begründung der Polizeimaßnahmen blieb ein anderes Delikt übrig: Landstreicherei.

Zur gleichen Zeit hatte ein „Hippies“-Treffen auf der englischen Insel Wight die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 100 000 „Blumenkinder“ waren erwartet worden. 200 000 kamen. Die Anklage der „Landstreicherei“ wurde gar nicht erst erwogen. Denn das Terrain, das den jungen Leuten zur Verfügung stand, war so dicht besetzt, daß es ein Ding der Unmöglichkeit war, dort herumzustreichen. Sie saßen und lagen sehr eng beieinander unter freiem, feuchtem Himmel. Wer mehr sehen wollte als andere, kletterte auf Bäume, und da die Äste nicht beschädigt wurden, war die Kletterei nicht strafbar.

Sie waren aus allen Ecken der westlichen Welt gekommen: „Blumenkinder“ aller Farben und in allen möglichen und unmöglichen Kleidern. Sie hörten drei Tage lang Jazz und Songs an, deren Texte von Protest und Liebe handeln. Beobachter sahen, daß einmal ein Mädchen aufsprang, sich entkleidete und tänzerische Bewegungen vollführte. Niemand erhob sich, es kam zu keinem Tanz, zu keiner Orgie. Es fehlte der Platz. Die Enge wirkte moralisch. Dazu tranken sie Fruchtsaft und Milch, verschmähten Alkohol. Sie tafelten auch nicht (kein Raum für eine Tafel), sondern waren mit dem zufrieden, was sie mitbrachten oder ihnen in Pappkartons und Konservendosen geliefert wurde.

Am Rande des von Musik überdröhnten Festplatzes standen Hunderte von Polizisten mit ihren Schäferhunden in Bereitschaft. Am Ende des Festes sagten sie, 20 000 Wochenend-Gäste mit kurzem Haar und ordentlichen Krawatten hätten ihnen den Sommer lang weitaus mehr Schwierigkeiten gemacht als diese 200 000 Langhaarigen und Krawattenlosen. Es kam freilich vor, daß es aus den Lautsprechern hallte: „Bitte, ein Arzt!“ Dann war jemandem schlecht geworden. Und erschröcklich zu hören: Zehn Rauschgift-Adepten lagen im Delirium. Man mache sich das Verhältnis klar: Zehn zu zweihunderttausend!

Die „Blumenkinder“ sprachen jedem, der es wissen wollte, von ihren Idealen: Toleranz, Friedfertigkeit, Freiheit, Rücksichtnahme. Und verblüfft dotierte ein Londoner Berichterstatter, der viele Empfänge bei Hofe gemacht hatte: „Ich wurde am Büfett im Buckingham-Palast bedeutend mehr herumgeschubst als hier, obwohl dort die Zahl der Gäste zweitausendmal geringer war.“

Was mich betrifft: Mir liegt nichts daran, die Hippies zu feiern, obwohl ich nicht sehe, was gegen das Beispiel, das sie auf Wight gaben, vorzubringen wäre. Ich glaube auch nicht, daß 200 000 Hippies auf einer englischen Insel weniger in der Lage sein sollten, Anstoß zu erregen, als 82 „Blumenkinder“ auf zwei spanischen Inseln. Woran mag es also wohl liegen, daß sich die Engländer heute vor 200 000 Hippies weniger fürchten als die Spanier vor 82?

Hippie ist Hippie. Es muß aber ein Unterschied zwischen englischen und spanischen Polizisten oder gar Behörden sein. Welcher Unterschied?