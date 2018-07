„Grausamkeit und Sexualität“ von Roland Villeneuve. Dem Titel entspricht die Aufmachung, goldgeprägte Beschläge auf dem schweren schwarzen Kunstledereinband. Das Innere des teuren Bandes zeugt von einer verlegerischen Sorglosigkeit, die sich ihres speziellen Kundenkreises nur allzu sicher ist. Das immerhin recht reichhaltige und zum Teil wenig bekannte Bildmaterial wird (mit Ausnahme der Farbtafeln) in geradezu unverschämt schlechten Reproduktionen dargeboten. Druckfehler ohne Zahl und eine Übersetzung, die zum Beispiel Prousts großen Roman – natürlich darf der Baron von Charlus in dieser Galerie der Sadisten und Päderasten nicht fehlen – unter dem Titel „Auf der Suche nach vergessenen Zeiten“ zitiert. Der Text, im reißerischen Waschzettel bis zum Überdruß als „wissenschaftlich“ deklariert, verfährt nach bewährter Methode: zwischen leitmotivischen Seufzern ob der Grausamkeit des Menschen breitet der Autor genüßlich seinen Stoff aus, von den Menschenopfern der Azteken bis zu den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus, von Gil de Rays bis zu Jack the Ripper und Jürgen Bartsch, dazu einige delikatere sexuelle Neigungen, wie Flagellantentum und Nekrophilie. Psychoanalytische oder gar gesellschaftspolitische Aspekte des Themas werden nicht einmal tangiert. Freilich durchschaut Villeneuve die Mechanismen mancher Kriegs- und Horrorfilme: „Ein in seinen Neigungen infantiles Publikum entwickelt an den ihm dargebotenen Grausamkeiten und Hinrichtungsszenen seinen Geschmack und befriedigt sich gleichzeitig daran.“ Treffender läßt sich die Absicht auch dieses Buches kaum beschreiben. (Decker Verlag, Schmieden bei Stuttgart; 360 S., Abb., 96,– DM, Subskriptionspreis 86,– DM)

Karoll Stein

„Der letzte Zeuge“, Roman von Gwyn Griffin. Januar 1945: Ein deutsches U-Boot versenkt einen unbewaffneten englischen Frachter. Um von der gegnerischen Luftaufklärung nicht entdeckt und selber vernichtet zu werden, läßt der Kommandant die Wrackteile zertrümmern, die Überlebenden beschießen und dem Ertrinken preisgeben: Kriegsverbrechen oder „einsatzmäßige Notwendigkeit“? Die Frage, die ein Kriegsgericht später zu entscheiden hat, deckt allein schon die Absurdität jener These auf, die zwischen „humaner“, „zivilisierter“ oder „rechtmäßiger“ Feindtötung und barbarischem Mord einen fundamentalen Unterschied setzt. Ein Buch für Kriegsdienstverweigerer, für Unentschlossene und allzu Entschlossene; ein amerikanischer Bestseller, der ein deutscher werden sollte. (Verlag Fritz Molden, Wien; 520 S., 25,– DM) Elena Schöfer

„Von Friedrich Engels bis Heinrich Böll – Respektlose Stimmen aus dem Wuppertal“, herausgegeben von Ruth Dirx. Dieser amüsante Band enthält Beiträge von Goethe, Friedrich Engels, Moses Hess, Teo Otto, Armin T. Wegner, Paul Pörtner, Martin Niemöller, Heinrich Böll und anderen, die aus dem Wuppertal gebürtig sind oder sich doch zumindest irgendwann dort aufgehalten und sich mehr oder weniger kritische Anmerkungen über Land und Leute dortselbst erlaubt haben. Der Band ist nicht gründlich genug angelegt, um als Soziologie jener Gegend gelten zu können, aber seine Beiträge sind aufschlußreich genug, um ein gewisses Interesse für eine solche Soziologie zu wecken. Im achtzehnten Jahrhundert war das Wuppertal eine Brutstätte des Sektenwesens, und die sozialen Implikationen dieser Tatsache dürften nicht unbeträchtlich dazu beigetragen haben, daß der Barmener Fabrikantensohn Friedrich Engels zu dem wurde, als der er bei der Veränderung der Welt mithalf. (Peter Hammer Verlag, Wuppertal; 166 S., 12,–DM) Helmut Salzinger