ZDF Mittwoch, 17. 9. und

Freitag, 19. 9., je 20.15 Uhr

Ist doch ein Spaß, diese Wahl, mit einem Kanzler, der auf den Plakaten wie eine Kopie jenes silberhaarigen Mannes aussieht, dem immer der Henkell-Trocken-Sekt so gut schmeckt, ist doch ein Spaß, sagen die Mainzer Magazinisten, dieser Wettstreit der Stars, Kurt und Willy, zwei alte Freunde, man erinnert sich doch an die Kriegs-Sketche aus London, Heil Hitler sagte der eine, der andere ’n Abend, ein Quiz ist das, wer wagt, der gewinnt, tippt alle mit, rief Mainzens Löwenthal, aber schreiben Sie bitte den Absender leserlich und vergessen Sie nicht, auch die Zahl hinter dem Komma zu notieren.

Vertraut euch Gerhard Löwenthal an, ihr Tipperbrüder aus Hamburg und Köln, der nimmt den Udo- und den Uwe-Fans, die da von Politik nichts verstehen, die Scheu, der gibt ihnen, wie er es nennt, Informationen, ermöglicht ihnen Blicke in die große weite Welt, indem er vorführt, was der liebe Nachbar macht, wie der den Kiesinger sieht oder den Brandt (merke: nicht auf Probleme, auf die rechten Männer kommt es an, die Puschkintrinker wissen das), der zeigt ihnen, wie da die Unentschiedenen pendeln und die Jungwähler ihre Favoriten austauschen, Black gestiegen, Kiesewetter gefallen, wie da die CSU-Leute ihre Fabrikmarke wechseln, von August bis September 11 % der Befragten von Audi auf BMW umgesattelt ... und die FDP? Die gibt’s gar nicht mehr, die hat Konkurs angemeldet, die wird vom September-Anhang so schäbig behandelt wie ein Platzverein, der binnen neunzig Minuten drei Elfmeter verschießt.

Mitbestimmung? Atom-Abrüstung? Notstands-Gesetze? DDR-Anerkennung? Gesamtschulen? Demokratie? Aber keine Rede davon! Hier werden Lotto-Spielchen gespielt, hier tippt man mit und schaut auf Prominenten- und auf Kleine-Leute-Tips, Löwenthal selbst ist dabei, 45 % für die CDU, 42 % für die SPD, das ist ein Wort, der Mann hat sich entschieden, man lese es nach in „Hör zu“. Er weiß Bescheid: niemand kann so wortreich wie er die politische Bedeutung von Quiz-Fragen analysieren, kein anderer sonst versteht es so trefflich, den Bildungsgrad von prognosenfreien Prognosen zu zeigen. Was Diehl und Ahlers nicht schafften, die Zerstörung des letzten kleinsten Quentchens Politik, die radikale Ideologisierung der gesellschaftlichen Wirklichkeit Löwenthal ist es gelungen. Die Bundesrepublik als einzige Tippgemeinschaft: Oh, große Koalition, du hast deinen Sprecher gefunden. Mosmos