Von Victor Zorza

Das offizielle China dementiert alle Meldungen, daß Mao Tse-tung tot sei oder im Sterben liege. Doch gibt es in Peking genügend Anzeichen dafür, daß Maos „politische Gesundheit“ alles andere als zufriedenstellend ist.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde jeder, der rein zufällig in einer offiziellen Verlautbarung oder in einem Zeitungsartikel Maos Namen unterschlug, der Sabotage beschuldigt. Diesmal aber ist es anders: Zu Beginn dieses Monats fehlten sogar in den Sendungen von Radio Peking plötzlich die sonst üblichen Zitate Mao Tse-tungs. Das war fast so, als hätte sich eine religiöse Gemeinde auf einmal dazu entschlossen, ihre täglichen Gebete aufzugeben. Nach einer Woche aber, auch diesmal ohne Erklärung, wurden die Zitate Maos, wie gewohnt, zu Beginn der Sendungen gebracht.

Die politische Bedeutung dieses Zwischenfalls muß im Zusammenhang mit anderen, ähnlichen Ereignissen gesehen werden. So haben zum Beispiel sowohl Radio Peking als auch die offizielle chinesische Nachrichtenagentur Neues China die rituelle Einleitung ihrer Sendungen mit dem Slogan „Lang lebe der Vorsitzende Mao“ gestrichen. Beide Medien habendiese Einleitung noch nicht wieder aufgenommen.

Möglicherweise bedeutete die Zensur der Zitate einen weiteren Schritt in einem schleichenden Prozeß der Entmaoisierung – genauso wie das Weglassen von Stalins Namen ein Schritt im Prozeß der Entstalinisierung war. Es ist kaum vorstellbar, daß irgendein Angestellter von Radio Peking, selbst einer der Spitzenfunktionäre, auf eigene Faust veranlaßt, Maos Worte nicht mehr zu zitieren. Der Befehl dazu muß von oben gekommen sein und zwar von höchster Stelle, wie wahrscheinlich der Gegenbefehl ebenfalls von dort gekommen ist. Dieses Hin und Her ist ein Indiz dafür, was sich derzeit in der Pekinger Führung abspielt. Findet ein Machtkampf statt?

Der Vorfall ist bedeutsam genug. Die ständige Benutzung von Maos Namen ist eines der Symbole der Kulturrevolution. Daher ist die Kontroverse innerhalb der Führungsschicht um die Zitate des „großen Führers“ ein Zeichen dafür, daß es um die Kulturrevolution selbst, um ihren Erfolg und ihre Fortsetzung zum Streit gekommen ist.

Daß dahinter mehr steckt als nur eine Laune, beweisen die radikalen Änderungen der 29 offiziellen Leitsprüche, die von der chinesischen Führung soeben zum 20. Jahrestag der chinesischen Revolution bekanntgegeben wurden. Solche Parolen sind noch stets ein sicherer Gradmesser für Änderungen in kommunistischen Ländern gewesen. Bei ähnlichen Gelegenheiten war Maos Name bisher immer erwähnt worden. Diesmal erscheint er erst im 23. Wahlspruch.