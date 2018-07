Von Rolf Diekhof

Im Juni kündigte Heinrich Böll das „Ende der Bescheidenheit“ an, und schon im September folgten fünf deutsche Verleger seiner Parole: Sie formierten sich zu Deutschlands zweitgrößtem „Kultur-Konzern“.

Freilich hatte Böll im Sommer nicht im Sinn, was Holtzbrinck, Droemer, Leonhard, Vogel und Wehrenalp im Herbst ausheckten – im Gegenteil. Böll damals: „Ich schlage vor, daß wir (die Literatur-Produzenten) die Bescheidenheit und den Idealismus einmal für eine Weile an unsere Sozialpartner delegieren: an Verleger, Chefredakteure und Intendanten...“

Bescheidenheit und Idealismus, Böll weiß das sehr gut, sind da, wo es um Mark und Pfennig geht, recht hinderlich und daher nicht gefragt. Geht es aber wie in diesem Fall um das Markund-Pfennig-Denken in der „Kultur“-Branche, so muß man sich hüten: Für Feuilletonisten und Konsumenten reimt sich Mark-und-Pfennig nun mal nicht auf Kultur.

Das branchenkundige Quintett hütete sich. Die Woche „der sensationellsten Mitteilung aus dem Verlagsgeschehen der Nachkriegszeit“ wurde zu einer Woche großer Verleger-Worte. Der unbedarfte Literaturkonsument erfuhr Beruhigendes: Es gibt keine Fusion. Statt dessen hieß es: „Zusammenarbeit – Zusammengehen – Gemeinsamkeit – kein Verlag wird sein Profil verlieren – politisch unabhängig bleiben – Überproduktion vermeiden – junge Autoren fördern – den Buchhandel durch neue Werbemaßnahmen unterstützen – internationale Beziehungen weiter ausbauen“ und natürlich: „In gemeinsamem Bemühen neue Aufgaben besser lösen.“

Das sind so unverbindliche und ungeheuer positive Bonbons, genau wie der Spruch, den man sich ausdachte, die zu trösten,die das neue big-book-business das Gruseln lehrt: Zu Gesprächen mit anderen Kollegen über eine Zusammenarbeit sind wir immer dort bereit, wo sie sinnvoll und zukunftsträchtig erscheinen. „Sinnvoll und zukunftsträchtig“ – für wen?

Fest steht: Die „Kooperation“ der rund zwanzig beteiligten Verlage ist ein ökonomischer Entschluß zum Wohle der fünf Verleger. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, denn sonst wäre es ein überflüssiger Entschluß.