Von Victor Gero

Aller Wahrscheinlichkeit sind wir jetzt eine der drei Theorien über die Herkunft des Mondes losgeworden“, erklärte Dr. Robin Brett, ein Geologe des Raumflugzentrums in Houston, Anfang der vorigen Woche, als offiziell die Ergebnisse der ersten Untersuchung des von der Apollo-11-Crew zur Erde gebrachten Mondgesteins bekanntgegeben wurden. Die Theorie, die der amerikanische Wissenschaftler nunmehr für erledigt hielt, besagte: Vor Jahrmilliarden hat sich ein großer Brocken von unserem Globus gelöst, und aus diesem Stück Erde entstand der Mond.

Dieser Hypothese nach müßte der Mondboden sehr ähnlich aus den chemischen Elementen zusammengesetzt sein wie Sand und Steine unserer Erde. Die Wissenschaftler, die die lunaren Mitbringsel untersucht haben, fanden indessen: Im Mondmaterial sind die auf der Erde relativ seltenen Elemente Chrom, Titan, Yttrium und Zirkon überraschend reichhaltig vertreten; hingegen ist der Anteil der Elemente mit niedrigem Schmelzpunkt wie Blei, Wismut, Natrium oder Kalium vergleichsweise klein. Zum Beispiel enthielten die Mondsteine bis zu zwölf Prozent Titanoxyd, im Erdgestein jedoch findet man höchstens einen Titananteil von viereinhalb Prozent; und Chrom ist in den lunaren Steinen in zehnmal so großer Menge vorhanden wie – im Durchschnitt – in irdischen Steinen.

Zwischen den beiden noch konkurrierenden Theorien über die Mondentstehung ist die Entscheidung auch nach dieser ersten Analyse des Mondmaterials nicht leichter geworden. Der Erdsatellit ist demnach entweder

ein Planet, der vom Schwerefeld der Erde eingefangen wurde, oder

etwa zur gleichen Zeit wie die Erde aus dem gleichen Ausgangsmaterial entstanden.

Bestätigt haben die Wissenschaftler die schon bald nach der Rückkehr von Apollo 11 geäußerte Vermutung, daß einige Mondproben dreieinhalb Milliarden Jahre alt sind.

„Das ist ein erregendes Ergebnis“, sagte Dr. Donald Bogard, Chemiker am Raumfahrtzentrum in Houston, „es eröffnet die reizvolle Möglichkeit, bei einem der nächsten Flüge zum Mond sogar Material zu finden, das so alt ist wie das Sonnensystem.“ Dessen Alter wird wie auch das der Erde auf etwa viereinhalb Milliarden Jahre geschätzt. Auf der Erdoberfläche ist kein Gestein dieses hohen Alters mehr erhalten – es fiel der Verwitterung zum Opfer. Auf dem Mond aber gibt es weder Wasser noch Wetter, und Bogard rechnet damit, daß das lunare Hochland aus wesentlich älterem Gestein besteht als die Ebene im Meer der Ruhe, auf der Apollo 11 gelandet war.