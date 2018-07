Gewerkschafts-Vorsitzender Albert Krebs: „Ich verbitte mir die ständige erste Äußerung vom menschlichen Versagen“

Von Wehrhart Otto Wer vor zwanzig Jahren den „Schnellzug“ Hamburg–München bestieg, erreichte erst nach 15 Stunden sein Ziel. Heute bewältigt der „Blaue Enzian“ dieselbe Strecke in rund sieben Stunden. Die Bundesbahnen mußten damals bis zu 96 Stunden in der Woche arbeiten, während heute die Dienstdauer zwischen 43 und 52 Stunden liegt. Als am 7. September 1949 die Reste der alten Reichsbahn per Dekret in „Deutsche Bundesbahn“ umgetauft wurden, dachte man noch nicht an „Tempo 200“, sondern an die Beseitigung der Trümmer, an die Modernisierung der Dampflok und den Ersatz der Gaslampen durch eine elektrische Wagenbeleuchtung.

Dennoch kann sich die Bundesbahn,die nach den Schwierigkeiten der letzten Jahre nun „die Talsohle durchschritten hat und auf dem Weg in eine bessere Zukunft ist“, ihrer Erfolge nicht ungetrübt erfreuen. Sie, „die an ihrem Namenstag mit Blick auf die Jahrhundertwende des Jahres 2000 plant und dabei Bilder von der Eisenbahn der Zukunft entwirft“, wird ausgerechnet im Jubiläumsjahr von den Problemen der Gegenwart wieder eingeholt. Das Image der DB wird heute von zwei Seiten angekratzt: Zum einen kann „der größte und wichtigste Verkehrsträger der Bundesrepublik“ den enorm gestiegenen Verkehr kaum noch oder nur mit Verspätung bewältigen, so daß der eben erworbene gute Ruf eines marktorientierten Dienstleistungsunternehmens wiederum Schwinden ist; zum anderen sind erhebliche Zweifel aufgetaucht, ob nach den Zugunglücken der letzten Monate die Schiene noch immer der „sichere Weg“ ist.

Eine Unfall-Kette

Das eine wie das andere Problem hätte die Öffentlichkeit nicht in dem Maße beschäftigt, wenn sich die Bundesbahn von vornherein auf eine rationale Diskussion über Ursachen und erforderliche Maßnahmen eingelassen hätte. Statt dessen wurde bagatellisiert, gingen voreilige Erklärungen heraus, die später wieder halb zurückgenommen werden mußten, so daß die Unruhe, die damit beschwichtigt werden sollte, nur noch vergrößert wurde.

Die Bundesbahn wäre besser beraten gewesen, gerade bei dem so emotional aufgeladenen Thema „Sicherheit“ mit harten Tatsachen aufzuwarten und zu erklären, warum sich die Zugunglücke in letzter Zeit derart häufen konnten.