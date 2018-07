Von meiner Mutter habe ich – außer den Kopfschmerzen – die unaufhörliche Lebensangst“, schrieb er, und man kann nur staunen, wie groß diese Angst war. In einer autobiographischen Darstellung heißt es: „Wenn ich mein Leben betrachte, ist es ein Gefühl, das alles, alles beherrscht hat: Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor Verwandten, Angst vor Menschen, vorm Schlaf, vor Behörden vor Gewitter, vor Krieg, Angst, Angst. Ich habe nie den Mut gehabt, das anderen zu zeigen. Sie hätten mich auch nicht verstanden.“

Und an anderer Stelle, über sich selber als Jüngling: „Träumer, Heuchler, Feigling. Linkisch, verschlossen, ohne Tatkraft..., immer Angst vor dem Entschluß ... Meine schreckliche Angst vor allem Weiblichen, maßlose lächerliche Schüchternheit, nicht einmal grüßen, lieber hölzern und plump erscheinen und dabei glühend sinnliche Träume...“

Die Angst blieb, auch als er die Pubertätsjahre längst hinter sich hatte. Als erwachsener Mann schrieb er: „Ich bin ein Feigling, zaghaft, hilflos. Noch heute ist es nur die Gewohnheit, nach außen sicher aufzutreten, die mich etwas schützt. Ich habe Angst, eine Wohnung zu mieten, einen Brief zu öffnen, etwas zu schreiben (außer, wenn ich es instinktiv tue, ohne nachzudenken; wie von selbst). Angst vor Begegnungen, vor, Weibern (sobald sie sich ausziehen), vor allen äußeren Entschlüssen.“

Als er sein Studium mit einem Examen abgeschlossen hatte, das ihn berechtigte, in den Schuldienst zu gehen, und er seinen Dienst in Lüneburg beginnen sollte, da kehrte er beim bloßen Anblick des Schulgebäudes um. Mit einem Nervenzusammenbruch und Weinkrämpfen kehrte er nach Hause zurück. „Ich ließ Vater, Verwandte, Lehrer reden und träumte, zog mich hinter Lüge und Verstellung zurück und träumte, immer voller Angst vor der dunklen Zukunft, wo es mit den Träumen einmal zu Ende sein mußte, immer mit der letzten Ausrede, daß ich mich töten würde, wenn der harte Zwang der realen Dinge einmal an mich heranträte.“

Er ist schließlich doch in den Schuldienst gegangen, gab aber die Lehrerlaufbahn nach wenigen Jahren endgültig auf, um frei zu sein für seine Schriftstellerei. Daß er auf diesem Gebiet Hervorragendes leisten würde, hat er trotz aller Angst und Zaghaftigkeit nie bezweifelt: „Ich habe schon als Kind immer die Idee in mir getragen, ich müßte eine Art Messias werden. Eine neue Sonnenreligion stiften, ein neues Weltreich, ein Zauberland, ein neues Deutschland, eine neue Weltanschauung – das war zu neun Zehnteln der Inhalt meiner Träume.“

So auch später, als sein Werk schon im Entstehen war: „Ich glaube doch – trotz meiner pessimistischen Stimmungen –, daß meine Sachen epochemachend wirken werden.“

Sie waren wirklich epochemachend, wenngleich nicht trotz, sondern eher wegen seiner pessimistischen Stimmungen. Denn gerade sein Pessimismus, der ihn fast überall Untergang und Ende sehen ließ, war auch der Grundtenor seiner geschichtsphilosophischen Lehre.