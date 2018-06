Hinter der ganz außergewöhnlichen Anteilnahme am Ausgang der deutschen Wahlen hatte wochenlang nichts als die Furcht gesteckt, in den Bundestag (und damit in den Europarat und andere internationale Gremien) könne eine Partei einziehen, die man um so mehr verabscheut, als sie ja an britische Versäumnisse wie an deutsche Verbrechen gleichermaßen erinnert.