Eine mehrfarbige etwa 4 mal 4 Zentimeter große Emaille-Brosche auf Sterling-Silber von Roy Lichtenstein wird von der New Yorker Galerie „Multiples“ in unbeschränkter Auflage für 50 Dollar angeboten. Außerdem ein Kalender ’70 mit sechs vielfarbigen Siebdrucken von Anuszkiewicz, Arman, Indiana, Lindner, Rivers und Trova in einer Auflage von 1000 Exemplaren für 30 Dollar. 929 Madison Avenue, N. Y. 10021

Zum fünfjährigen Bestehen der Heidelberger „edition tangente“ ist eine neue Serie von zwölf signierten und numerierten Objekten zum Teil international angesehener zeitgenössischer Künstler wie Beuys, Christo, Rot, Spoerri, Filliou, Thomkins und Uecker erschienen – zu Preisen zwischen 30 und 1100 Mark, Für die Preiskalkulation waren nach Angaben des Herausgebers „in erster Linie Materialwert und Herstellungskosten maßgebend“. Außerdem wartet die Edition mit einem reichhaltigen „Jubiläums“-Programm preiswerter Graphikblätter auf. Theaterstraße 9

Von der Berliner Galerie Nierendorf wird als Neuerscheinung ein Werksverzeichnis aller Chagall-Lithographien der Jahre 1963 bis 1968 mit 235 Abbildungen, davon 157 in Farbe sowie zwei Originallithographien (Schutzumschlag und Titelblatt) im Format 25 mal 32 cm zum Preis von 220 Mark angeboten. Hardenbergstraße 19

In der Edition Dornberger ist auch in diesem Jahr wieder ein Siebdruckkalender (1970) mit zwölf mehrfarbigen Originalgraphiken großenteils bedeutender zeitgenössischer Künstler (darunter Anuszkiewicz, D’Arcangelo, Indiana, Hinman, Laing, Hajek) erschienen, der in einer signierten und numerierten Vorzugsausgabe (Auflage 125) für 600 Mark sowie in einer nichtsignierten Normalausgabe (Auflage 2375) für nur 48 Mark angeboten wird.

Der von dem bekannten Kölner Happening-Künstler Wolf Vostell unter 15 Tonnen Zement begrabene Opel Kapitän, der derzeit mit einer Sondererlaubnis vor der Kölner Galerie art intermedia parkt, ist für 15000 Mark zu haben. Die Kraftfahrzeugsteuer und die Versicherung der ordnungsgemäß angemeldeten immobilen automobilen Skulptur ist für ein Jahr im voraus entrichtet worden.