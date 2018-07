Ausländische Aktien im Portefeuille der Investment-Fonds erwiesen sich im Verlaufe der letzten 12 bis 13 Monate als Bremse. Es sei denn, es handelte sich um japanische, italienische oder auch französische Papiere. Da aber die meisten „weltweit“ investierenden Fonds ihr Glück an der amerikanischen Börse versucht haben, mußten sie an der Wall-Street-Baisse Anteil nehmen.

Das gilt auch für die Fonds der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH (DWS), unter Führung der Deutschen Bank stehend. Der Fonds Akkumula, der seit einem Jahr eine „dynamische“ Anlagepolitik betreiben soll, bescherte seinen Anteilseignern im Jahre 1968/69 (30. 9.) eine Wertminderung um 5,3 Prozent. Bis Ende Oktober hatte sich dieser Verlust auf 3,9 Prozent ermäßigt, obwohl durch die Mark-Aufwertung je Zertifikat ein „Schaden“ von 3,10 Mark entstanden war.

Die Schwäche in der Akkumula-Anlagepolitik lag in dem hohen Anteil amerikanischer Aktien am Fonds-Vermögen. Er wurde im Berichtsjahr von 17,62 auf 35,51 Prozent verstärkt. Es wurden US-Aktien aufgenommen, „die auf Grund ihrer Gewinnaussichten in einem Börsenaufschwung überdurchschnittliche Gewinne erhoffen lassen“, Aus dieser Feststellung geht hervor, daß die Anlagemanager das Ende der Wall-Street-Baisse bereits sehen.

Die Verluste, eingetreten bei den US-Aktien, wurden durch die an der Tokioter Börse erzielten Gewinne ermäßigt. Am 30. September 1969 hatte Akkumula das japanische Portefeuille bis auf 0,46 Prozent abgebaut, sicherlich ein Fehler, wenn man bedenkt, daß die japanische Hausse im Oktober auf vielen Gebieten weitergegangen ist. Französische Aktien waren zum gleichen Zeitpunkt völlig aus dem Portefeuille verschwunden, eine Entscheidung, die rückblickend nicht unbedingt richtig war. Gleiches dürfte für die Verminderung des deutschen Portefeuilles von 48,94 auf 29,54 Prozent gelten.

Natürlich ist es einfach, rückwirkend zu sagen, welche Fehler; ein Fonds-Management gemacht hat. Der unbestreitbar schwache Punkt bei der DWS ist zweifellos die große Anziehungskraft, die von der amerikanischen Börse ausgeübt wird, Man läßt sich von den für europäische Verhältnisse ungewöhnlichen Dimensionen imponieren, sicherlich auch von dem Umstand, dort große Pakete schlank handeln zu können. Doch dieses Argument zieht bei einem Fondsvermögen von nur 58,5 Millionen Mark bei Akkumula und von 123,1 Millionen Mark bei Intervest noch nicht.

Es war zweifellos richtig, durch die Anreicherung der Liquidität von 10,07 auf 23,83 Prozent knapp ein Viertel des Akkumula-Fondsvermögens den Folgen der Mark-Aufwertung zu entziehen. Das hätte man aber zweifellos auch erreicht, wenn das deutsche Portefeuille nicht durch Verkäufe geschwächt worden wäre. Aber vielleicht hat die Fonds-Verwaltung – wie viele andere Börsianer – mit einem Kursrutsch für den Tag nach der Aufwertung gerechnet und sich deshalb flüssig gehalten. Man mag allerdings bedauern, daß so gewinnträchtige Aktien wie Albingia den Verkäufen zum Opfer gefallen sind. Sie erlebten in den letzten Wochen einen sensationellen Anstieg. Sicherlich, auf das gesamte Fondsvermögen wirken sich einzelne Fehlentscheidungen wenig aus. Sie zeigen indessen, daß auch dynamisch betriebene Fonds am Börsenglück vorübergehen können.

Bei Investa, wo nur 25 Prozent des Fondsvermögens in Auslandswerten angelegt werden dürfen, war man in der Beurteilung der Auslandsbörsen nüchterner. Im Rechenschaftsbericht heißt es: „Da wir den deutschen Aktienmarkt insgesamt positiver als die meisten Auslandsbörsen beurteilten, haben wir bisher den zur Verfügung stehenden Anlagespielraum für Auslandswerte nicht voll genutzt. Am Ende des Berichtsjahres waren nur 4,30 Prozent (im Vorjahr 2,55 Prozent) des Fondsvermögens in Auslandswerken angelegt.“ kw