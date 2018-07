Inhalt Seite 1 — Auf die Molekülgestalt kommt es an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Teilchen, mit denen es die moderne Physik zu tun hat, sind so winzig, daß die Physiker selbst Schwierigkeiten haben, sie sich noch als letzte Bestandteile handgreiflicher Materie vorzustellen. Dafür sind die Energien, mit denen sich diese Teilchen anziehen und abstoßen und die zuweilen – bei einer nuklearen Explosion – in katastrophaler Weise in Erscheinung treten, so ungeheuer, daß die Physiker keine Sorge zu haben brauchen, ihre Forschungsarbeiten könnten vielleicht übersehen werden. Die Chemiker haben es mit dem Renommieren immer etwas schwerer. Die Studienobjekte, die Moleküle, sind zwar etwas größer, aber dafür sind die Energien, die bei chemischer Reaktion umgesetzt werden, vergleichsweise kläglich. In den wenigen Fällen, in denen chemische Energie imposant wird, macht es allein die Masse: Um eine Rakete mit chemischem Treibstoff zum Mond zu schießen, muß man kirchturmhohe Tanks mit hochexplosivem Material füllen.

Moleküle sind mit einem Durchmesser von wenigen hundertmillionstel Zentimetern auch immer noch viel zu klein, als daß man sie mit einem optischen Instrument für das menschliche Auge sichtbar machen könnte. Jede Schlußfolgerung, die auf Vorgänge im molekularen Bereich als Ursache für einen chemischen Sachverhalt abzielt, ist ein Indizienbeweis. Die Kunst des Chemikers besteht darin, die unsichtbaren Moleküle in eine Situation zu bringen, auf die sie so reagieren müssen, daß sie eine unseren Sinnen zugängliche Wirkung ausüben. In der Erfindung einschlägiger Methoden sind die Chemiker im Laufe unseres Jahrhunderts immer spitzfindiger geworden, und sie können heute subtilste Eigenschaften von Molekülen entdecken. Eine davon heißt „Konformation“. Sie ist trotz der fast unscheinbaren Kräfte, von denen sie bestimmt wird, ein entscheidendes Kriterium für die Reaktionsweise insbesondere großer Moleküle.

Am Beispiel von Riesenmolekülen, die aus Hunderten oder Tausenden von Atomen bestehen, läßt sich das Phänomen „Konformation“ am besten anschaulich machen. Man kann ein Riesenmolekül, etwa das Molekül eines Eiweißstoffes (Protein), als eine lange Perlenschnur auffassen. Die einzelnen Bausteine, Atome oder Atomgruppen, sind durch feste Bindungen aneinandergeknüpft, aber nichtsdestoweniger sehr leicht gegeneinander beweglich. Man kann eine Perlenkette zu einem kompakten Knäuel zusammenballen, man kann sie aber auch ausgestreckt auf den Tisch legen und fast beliebig andere Figuren formen. Der Vergleich enthält insofern nicht die ganze Wahrheit, als dabei berücksichtigt bleibt, daß die Kette eines Moleküls im allgemeinen aus unregelmäßig geformten Gliedern besteht, die durch Drehungen unzählige Lagen einnehmen können. Jede dieser Anordnungen heißt eine „Konformation“. Der Begriff umschreibt mithin die Möglichkeit eines Moleküls, das in sich nicht starr, sondern beweglich ist, sich im Raum in verschiedener Weise anzuordnen.

Proteine, die so etwas können, haben in jedem Organismus als Enzyme eine zentrale Funktion. Sie steuern die Unzahl von chemischen Reaktionen, deren Zusammenspiel man gemeinhin als „Leben“ bezeichnet. Jedes Enzym ist für eine bestimmte Reaktion zuständig: nur die daran beteiligten Moleküle passen zum Enzym wie der Schlüssel zum Schloß. Diese hohe Spezifität der Enzyme wird wesentlich von der Konformation der Proteinkette des Enzyms bestimmt. Kräfte zwischen verschiedenen Bereichen der Kette sorgen dafür, daß bevorzugt eine bestimmte Konformation aufrechterhalten wird.

Die Beschäftigung mit der Konformation lohnt sich also. Um freilich die Prinzipien, durch die sie bestimmt wird, zu studieren, muß man sich zuerst mit einfacheren Molekülen befassen und man muß Methoden entwickeln, mit denen sich die räumliche Anordnung von Atomen in Molekülen untersuchen läßt – unbestreitbar eine recht spröde Materie. Leistungen dieser Art waren es, für die in diesem Jahr der Chemie-Nobelpreis an den Engländer Derek H. Barton und den Norweger Odd Hassel vergeben wurde.

Barton beschäftigte sich vor allem mit den Verbindungsklassen der Terpene und der Steroide; zu den letzten gehören unter anderem wichtige Hormone, zum Beispiel die Sexualhormone. Die Steroide sind alle durch das gleiche Strukturelement charakterisiert: 17 Kohlenstoffatome werden durch 20 chemische Bindungen zu einen Arrangement vereinigt, in dem sie drei aneinanderhängende Ringe aus sechs und einen aus fünf Atomen bilden. Diese Ringe sind jedoch nicht flach wie ein Stück Papier, sondern ihre Ecken sind nach oben oder unten abgeknickt. Bei einem Sechsring gibt es nun zwei Möglichkeiten der Faltung, also wieder zwei Konformationen. In der einen sind zwei gegenüberliegende Ecken des Sechsecks nach der gleichen Seite hin abgeknickt, das entstehende Gebilde erinnert an eine Wanne oder ein Boot, und daher hat diese Konformation ihren Namen: „Wannenform“ oder „Bootform“. Im anderen Falle sind die beiden Ecken nach verschiedenen Seiten abgeknickt, die ferne Assoziation eines Sitzmöbels verhalf dieser Konformation zu dem Namen „Sesselform“. Man kann zeigen, daß es nur einer kleinen Kraft bedarf, die Sessel- in die Wannenform umzuwandeln und umgekehrt.

Bei dieser Konformationsänderung ändern aber nicht nur die Atome des Sechsecks ihre Lage, sondern auch alle anderen Atome, die durch weitere chemische Bindungen an die sechs Ecken geknüpft sind. Damit werden diese Anhängsel, die gerade bei den Steroiden ganz wesentlich deren biologische Wirkung mitbestimmen, chemischen Reaktionen mehr oder weniger gut zugänglich. Diese Erkenntnis hat Barton in einer entscheidenden Arbeit aus dem Jahre 1950 formuliert, der Nobelpreis kam also wieder einmal ziemlich spät. Man muß allerdings dem Nobelkomitee gerechterweise zugute halten, daß die Konsequenzen seinerzeit noch kaum abzusehen waren.