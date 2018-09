Dies ist kein Parlament der Langeweile

Von Hans Gresmann

Der große politische Journalist Paul Sethe, unvergeßlich in seiner Leidenschaft wie in seiner Weisheit, hat über die englischen Parlamentsdebatten des vorigen Jahrhunderts einmal geschrieben: „Noch heute, nach hundertzwanzig Jahren, werfe ich dafür jeden Band Hemingway unter die Straßenbahn.“

Wir wissen nicht, ob in der vorigen Woche in unserem Lande irgendwo ein Band Hemingway unter die Straßenbahn flog. Aber sicher blieb manches Buch – auch mancher Kriminalroman – ungelesen, mancher Film unbetrachtet. Die Nation schaute auf die Bühne von Bonn – und merkte plötzlich, daß sie wieder ein Parlament hat.

Der Deutsche Bundestag, nach einem Wort von Carlo Schmid eines der fleißigsten, aber wohl auch am wenigsten politischen Parlamente der Welt, hat seine großen Stunden erlebt, da er sich wahrhaftig als Forum der Nation präsentierte – in den fünfziger Jahren bei den Grundsatzdebatten zwischen Regierungsparteien und Opposition. Dann, im langen Prozeß der Wandlung der SPD, wurde es ruhiger im Parlament. Und als dann vor drei Jahren die Großen gemeinsame Sache machten, trat der Bundestag zwar nicht in seiner Gesetzgebungsfunktion (ganz im Gegenteil!), wohl aber in seiner politisch-öffentlichen Bedeutung in den Hintergrund. Sofern die Koalitionspartner sich in die Haare gerieten, hatte dieser Streit immer einen Anflug von Spiegelfechterei. Und die Miniopposition der FDP vermochte in diesen Jahren keine Funken zu schlagen, die im Parlament wirklich zündeten.

Seit der vorigen Woche scheint nun wieder alles anders zu sein. Eine selbstsichere Regierung, beflügelt vom Schwung des Neubeginns, stellt sich einer zupackenden Opposition – der stärksten, die es in der über zwanzigjährigen Geschichte des Bundestags bisher gab. Dies neue Leben, das da sichtbar und, wenn man so sagen darf, hörbar wurde, hat sogleich mancherlei begeisterte Kommentare ausgelöst. Aber ist das Plenum des Bundestages als das Repräsentativorgan des Volkssouveräns wirklich wieder zum politischen Entscheidungszentrum geworden?

Keine Illusion könnte größer sein als diese. Die Mängel und Begrenzungen des modernen Parlaments, von vielen erkannt und von vielen beschrieben, bleiben auch in der neuen Situation unabänderliche Wirklichkeit. Auch dieser Bundestag ist zwangsläufig eine viel zu große Versammlung von Gesetzgebungsbeamten, von denen die meisten die Implikationen und Komplikationen der jeweils zur Entscheidung stehenden Fragen einfach nicht verstehen – nicht verstehen können. Auch dies ist ein Parlament, dessen Abgeordnete sich auf das Fachwissen der Ministerialbürokraten oder bestenfalls auf die wenigen Experten in ihren Fraktionen verlassen müssen. Auch dies ist ein Parlament, in dem die Meinungen feststehen, bevor noch der erste Redner das Podium im Plenarsaal betritt.