Die deutschen Lebensversicherer werden von zwei Seiten in die Zange genommen, einmal vom Gesetzgeber, der mit der Ausdehnung der gesetzlichen Altersversicherung auf alle Arbeitnehmer den Markt der privaten Lebensversicherung eingeengt hat, und zum anderen durch die ausländischen Investmentfonds, von denen die meisten in ihrer Werbung keinen Hehl daraus machen, daß der Abschluß eines üblichen Lebensversicherungsvertrages „verschenkte Gewinne“ bedeutet.

Die Auslandsfonds befürworten den Abschluß eines Investment-Spärplans, dessen Sparleistungen bis zum Ende seiner Laufzeit durch eine Risikoversicherung abgesichert werden. Gegen diese Form der Versicherung haben sich die deutschen Lebensversicherer lange gewehrt. Sie weilten nicht nur das Risiko versichern, sondern – wie bisher – auch die Vermögensanlage betreiben.

Erst in jüngerer Zeit haben sich einzelne Versicherungsgesellschaften entschlossen, in Zusammenarbeit mit deutschen Fonds-Unternehmen Risikoversicherungen für Fonds-Sparpläne anzubieten. Dabei stellte sich allerdings heraus, daß die Nachfrage nach einem solchen Versicherungsschutz bislang nur sehr mäßig ist.

Die Abneigung der deutschen Lebensversicherer gegen das „modische Fonds-Sparen“ wurde inzwischen weiter abgebaut. Um den Auslandsfonds etwas entgegenzustellen und ihnen den Werbewind aus den Segeln zu nehmen, konstruierte man die „fondsgebundene Lebensversicherung“, für die das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen jedoch bislang sein Placet noch nicht gegeben hat. Daß die fondsgebundene Lebensversicherung jemals zu einer Konkurrenz des Investmentsparens werden wird, möchte ich, meine verehrten Leser, bezweifeln. Die Idee ist sicherlich gut, aber nach dem, was bis jetzt bekanntgeworden ist, wird sie schlecht verpackt, wobei ich zugeben will, daß sich wahrscheinlich eine bessere Verpackung gar nicht finden läßt.

Als eines der ersten Versicherungsunternehmen hat die Iduna Vereinigte Lebensversicherung AG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, die Konsequenzen gezogen. Da immer mehr Fondsvertriebsgesellschaften dazu übergehen, eine „Allfinanz-Palette“ zu offerieren, bieten die Iduna-Vertreter nun ihrerseits neben Lebens- und Sachversicherungen auch Bausparverträge und ab Dezember sogar „echte“ Fonds an. Damit nimmt die Iduna die Chance wahr, beweisen zu können, daß deutsche Versicherungen eine gleich gute, ja vielleicht noch bessere Kapitalanlage bieten als die ausländischen Fonds.

Daß mit der Auflage eigener Fonds auch ein Risiko verbunden ist, liegt auf der Hand. Mißerfolge der Fonds müssen auf den Ruf der Versicherung zurückschlagen und können dann auch das übrige Geschäft beeinträchtigen. Aber nicht nur die Iduna setzte ihr „Ansehen“ aufs Spiel, sondern auch die beiden Kreditinstitute, die im Aufsichtsrat der Hansa-Invest (Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH) vertreten sind, nämlich die Vereinsbank in Hamburg und C. G. Trinkaus in Düsseldorf. Beide Banken sind auch im Anlageausschuß von Hansa-Invest vertreten (Hansa-Invest gehört zu 75 Prozent der Iduna und zu 25 Prozent der Vereinsbank in Hamburg und ist Trägergesellschaft der Iduna-Fonds).

Drei neue Fonds werden angeboten: