Von Eberhard und Phyllis Kronhausen

Es heißt doch, Kinder dürfen nicht in diese Ausstellung“, wandte sich der mittelalterlicheHerr in grauem Business-Anzug an einen der jungen Aufseher in unserer Hamburger Ausstellung EROTIC ART. Der Aufseher warf einen flüchtigen Blick auf die junge Dame, die mit ihrer etwa zehnjährigen Tochter an der Hand gerade hereinging.

„Die ist doch mit ihrer Mutter“, sagte der junge Mann. „Weshalb sollen wir sie denn da nicht rein lassen?“ „Na, ich mache Sie nur darauf aufmerksam“, sagte der Mann im grauen Anzug.

Unser junger Aufseher zuckte nur die Schultern. Für ihn war die Sache offensichtlich erledigt. Wahrscheinlich nur ein winziger Vorfall in einer langen Kette ähnlicher persönlicher Erlebnisse mit der älteren Generation, von der er schon weiß, daß es mit ihr keine richtige Verständigungsmöglichkeit gibt.

Ein paar Tage später gingen meine Frau und ich ins Kino, uns den schwedischen Film „Variationen der Liebe“ anzusehen. Wir hatten geradeunsere Karten gekauft, als ein zweiter mittelalterlicher Herr in grauem Anzug mit zwei etwa fünfzehn- bis sechzehnjährigen Jungen, die er am Kragen gepackt hielt, zur Kasse stürmte.

„Sie können doch sehen, daß diese Bengel noch nicht achtzehn Jahre alt sind!“ schimpfte er die Kassiererin aus. Sie stammelte eine Entschuldigung und gab den beiden Jungs ihr Eintrittsgeld zurück, öffentlich beschämt und verängstigt, sahen sie jetzt noch jünger aus. „Macht euch, nichtsdaraus“, wandte ich mich an die beiden, „gerade, in eurem Alter sollte man ja ein wenig Auf-

klärung haben. Aber die Gesetze wollen es nicht so. Auf jeden Fall werdet ihr ja bald alt genug sein, euch auch diese Filme anzusehen.“