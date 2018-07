Kurt Kusenberg hat kürzlich seine „Gespräche ins Blaue“ veröffentlicht, „Familienszenen für ein Tonbandgerät“, wie er sie nennt. Leute, bei denen solch ein Apparat nutzlos in seiner Ecke verstaubt, weil der Anfangsreiz des Abhorchens der eigenen Stimme und das Sammeln von Lieblingsschlagern längst dahin sind, sollten sich das kleine Buch zulegen: als einen Anreiz, daheim Stegreifszenen aufzuführen, aufzunehmen und abzuhören. Freilich, solch köstliche „Einakter“ wie im vorliegenden Büchlein gelingt nur in Sternstunden.

Daß diese Sorte Spiel auch ohne Aufnahmegerät herrliche Unsinns-Blüten treibt, ist in „Das große Haus- und Familienbuch der Spiele“ in der Abteilung „Partyspiele“ unter „Gerichtstag“ nachzulesen, wo es um einen Elefantenraub geht. Und zu diesem Buch überhaupt sei einiges angemerkt:

Es löst eine Menge anderer Spiele-Bücher glatt ab, auch wenn man auf den ersten Blick keinen eklatanten Unterschied merkt, es sei denn das dicke Papier, das den Band zum Wälzer aufpumpt. Sieht man nämlich näher rein, merkt man, daß es, wo immer möglich, die Missetaten der meisten Vorgänger meidet: Bierernst, Trockenheit, Tiefsinn, Onkelhaftigkeit, Heimleiterjargon und aufgesetzte Frohnatur. Nachdem im wesentlichen eine Fülle von Spielregeln kritisch ausgebreitet sind, geht es nicht ohne Sachlichkeit.

Nicht von ungefähr verfallen Spielregeltexter in den Ton von Amtsgerichtsräten; denn es geht ja um Gesetze: So ist zu spielen und nicht anders! Daß man aber beim Lesen einer Spielregel nicht unbedingt nach der vierten Zeile einschlafen muß oder das beschriebene Spiel nach der Lektüre nicht schleierhaft bleibt, das wird hier bewiesen; zum ersten Male kapierte ich endlich, wie das Poch-Spiel geht. Anschaulichkeit also ist es, was dieses Buch besonders auszeichnet.

Sein allergrößter Vorteil jedoch ist sein Autor. Seinetwegen besonders wird es gekauft werden; denn er ist prominenter als alle bisherigen Spielbuchautoren zusammengenommen. Millionen Leute kennen ihn, den Robert E. Lembke. Überall blitzt in seinem Buch durch, was viele an ihm schätzengelernt haben: sein trockener Charme, sein hintersinniger Humor, den er gern gelegentlich mit Zeitzündern ausstattet. Robert E. Lembke, der beispielshalber eine Weinsorte „Mittenwalder Bahndamm-Schattenseite“ erfindet – des Feind könnt’ ich nicht sein!

Allerdings, kein Prominenter seiner Kategorie könnte es sich leisten, in so kurzer Zeit einen derart umfänglichen Schinken zu schreiben. Das gibt er auch unumwunden zu. Zum Glück ist Michael Schiff ein kongenialer Co-Autor. Im ganzen Buch ist kein Bruch. Das geht vom Kinderspiel bis zum Quiz. Nicht von ungefähr heißt ein Kapitel: „Erste Hilfe – letzte Rettung: Ein Quiz“. Schließlich muß es Lembke, der „dienstälteste“ Quizmaster des Fernsehens, ja wissen. Hinweis: Wer im Besitze dieses Buches eine Party-Pleite erlebt, dem gegenüber muß Lembke zitiert werden: „Es gibt wundervolle Zwetschgenknödelrezepte und lausige Zwetschgenknödel. Allerdings, manchmal liegt es auch an den Zwetschgen.“

Den Umschlag freilich finde ich bei aller Werbewirksamkeit schlechterdings schizophren: Lembke samt Foxl Jacky auf dem Bildschirm! Das Buch ist doch antitelevisionistisch, ja geradezu eine Attacke aufs Glotzophon. Doch sicherlich glaubt der Autor, daß man gelegentlich doch Lembkes Spiele Spiele sein lassen werde. Bei „Was bin ich?“ von und mit Robert E. Lembke.

Eugen Oker