Komfort in Biedenkopf

Rund um das hessische Bergwaldstädtchen Biedenkopf an der Lahn (7500 Einwohner) gibt es 2200 Hektar stadteigenen Waldes. – Auf einem seiner Südwesthänge will die Baugesellschaft Domropa aus Neustadt im Schwarzwald 80 bis 90 Ferienhäuser errichten. Die Grundstückskäufer können wählen zwischen 19 Haustypen, die den gleichen Komfort bieten sollen wie jenen, an den die Käufer daheim gewöhnt sind. Bedingung für den Abschluß des Kaufvertrages: Mindestens zehn Jahre lang muß das Haus an Feriengäste vermietet werden – mit Ausnahme der Zeit, da der Eigentümer es selbst bewohnt. Die Vermietung soll eine „gute Rendite“ bringen. Sie wird von der Baufirma übernommen.

Ersatz für Bauherren

Weigert ein Bauunternehmer sich nach Abschluß eines Bauauftrages ernsthaft und endgültig, mit dem Bau zu beginnen, so hat der Bauherr – der allerdings an der Situation schuldlos sein muß – einen uneingeschränkten Schadenersatzanspruch. Er verjährt – laut Bürgerlichem Gesetzbuch – erst nach 30 Jahren und schließt nicht nur den tatsächlichen Schaden, sondern auch entgangene Nutzung – zum Beispiel Mieteinnahmen – ein. In diesem Sinne entschied der Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen VII ZR 79/66.

Vorzugsgebühren

Wer bis zum 15. Januar 1970 mindestens 25 Zehn-Dollar-Anteile des neuen Immobilienfonds American Properties and Investment Fund N. V. (Ampro-Fund, Sitz in Curaçao auf den Niederländischen Antillen) kauft, bezahlt Vorzugsgebühren. Statt der „Normalprovision“, die – je nach Höhe des angelegten Betrages – zwischen 8,5 und 1 Prozent liegt, sollen „Vorzugs-Anleger“ zehn Prozent weniger Gebühren bezahlen.