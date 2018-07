Inhalt Seite 1 — Kluft im Kongreß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sepp Binder

Nur zwei Monate dauerte der Burgfrieden in der indischen Regierungspartei. Der kurze Waffenstillstand, der nach der Wahl des Staatspräsidenten Vankata Giri vereinbart worden war, brach am vergangenen Wochenende in der Führung der Kongreßpartei wieder offen aus: Zwischen dem progressiven Parlamentarierflügel um Ministerpräsident Frau Indira Gandhi und dem orthodoxen Flügel um Parteichef Siddhavanalli Nijalingappa scheint keine Einigung mehr möglich. Bricht der Kongreß – bislang der beherrschende Faktor in der parlamentarischen Demokratie Indiens – auseinander, so wird sich die Parteikrise unweigerlich zu einer Staatskrise ausweiten.

Die Hauptfigur des Machtkampfes, Indira Gandhi, ist seit 1966 Ministerpräsident. Jetzt will die Tochter Nehrus auch den Parteiapparat beherrschen. Die Rechnung, die sie aufgemacht hat, ist einfach: Durch Abwahl und Umbildung der bisherigen Kongreßspitze soll, so hofft Frau Gandhi, zukünftig eine bessere Koordination zwischen Regierung und Parteiführung erreicht werden. Es ist zweifellos richtig: Das sozialistische Kongreßprogramm könnte ebenso wie ein mit Hilfe der Oppositionsparteien geplantes soziales und strukturelles Reformwerk schneller und vor allem reibungsloser verwirklicht werden, wenn Exekutive und Regierungspartei in den Sachfragen übereinstimmen. Premier Gandhi bezeichnet ihren Kurs als „links von der Mitte“, die Parteiführung wird als „rechts und reaktionär“ abgestempelt. Doch zwischen Kongreß und Kabinett geht es nicht um die Frage der richtigen Ideologie, sondern allein um Macht.

Indira Gandhi hat zum Kampf gegen das „reaktionäre, veraltete Partei-Establishment“ durch progressive Parteikräfte aufgerufen. Die Versuchung mag groß gewesen sein, nach dem Sieg ihres Favoriten Giri nun auch auf dem parteipolitischen Feld die entscheidende Schlacht zu schlagen.

Nijalingappa, dessen Amtszeit als Kongreßvorsitzender erst 1971 abläuft, soll schon jetzt von seinem Posten abgelöst werden. Parteiintrigen sind daher an der Tagesordnung, und im 21köpfigen Arbeitsausschuß – dem höchsten Kongreßorgan – kann Nijalingappas Flügel der Orthodoxen nur noch auf elf Stimmen zählen. Am vergangenen Wochenende schloß der Parteichef zwei Mitglieder aus dem Arbeitsausschuß aus. Formalrechtlich war dagegen kaum etwas einzuwenden. Aber da die beiden Ausschußmitglieder der Gandhi-Gruppe angehören, kam es zum Eklat: zehn Anhänger Indira Gandhis zogen in die Residenz des Ministerpräsidenten; elf Funktionäre verblieben im Parteivorstand.

Frau Gandhi rief eine Sondersitzung der Parteidelegierten zum 22./23. November nach Neu-Delhi ein. Dort soll die Wahl eines neuen Parteichefs erfolgen. Premier Gandhi ist sich ihres Erfolges sicher: Von 705 Delegierten des allindischen Kongreßkomitees hat sie bereits über 400 durch Unterschriften für eine außerordentliche Delegiertenversammlung gewonnen. Nijalingappa erklärte daraufhin diese Form der Einberufung für ungültig: Die hohe Zahl der Unterschriften sei allein durch Fälschung und Druck zustandegekommen. Zugleich drohte er jedem Delegierten, der sich an diesem „unverzeihlichen Akt der Disziplinlosigkeit und Illoyalität“ beteilige, Parteistrafen an.

Ob die angestrebte Zerreißprobe „zur Wiederbelebung des Kongresses und somit der Nation“ zum erhofften Umschwung zugunsten Indira Gandhis führt, ist ungewiß. Immerhin haben die Orthodoxen im Parlament zu Neu-Delhi eine entscheidende Anhängerschaft von rund sechzig Abgeordneten. Gelingt es Nijalingappa nach der Parlamentseröffnung am 17. November, diese Gruppe geschlossen in Opposition zur Regierung zu bringen, so haben die alten Parteifunktionäre einen entscheidenden Sieg gegen Ministerpräsident Gandhi errungen: Die Oppositionsparteien hätten dann eine Mehrheit von mindestens neunzehn Stimmen.