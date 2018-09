Von Lilo Weinsheimer

Die Deutschen tagen so gern, so oft, so viel, warum aber nur dort, wo sie festen Boden unter den Füßen haben? Dies fragte sich die Reederei Finnlines, und sie ließ es nicht bei der Frage bewenden. Bis zum 15. Mai 1970 offeriert sie „Konferenzreisen auf See“.

Tagungsort für maximal 120 Konferenzteilnehmer ist die stattliche, drei Jahre alte, 7500 BRT große MS „Finnhansa“. „Kaum ein Konferenzlokal auf dem Festland bietet soviel Ruhe und Konzentration, Komfort und Stimulans, Service und Luxus“, verspricht die Reederei. Das zweite Winterangebot der Finnen heißt „Managerurlaub“. Zusammen mit Fast-Reisen in Hamburg veranstaltet Finnlines einen kombinierten Zehn-Tage-Urlaub auf See und auf dem festen Land.

Bei den Konferenzreisen zwischen Lübeck und Helsinki oder Stockholm (Ausschiffung in Nynäshamn, Transfer nach Stockholm) gibt es vier Variationen. Entweder übernachten die Gäste ausschließlich an Bord (auch beim Aufenthalt in Helsinki), oder sie gehen für zwei oder drei Tage an Land. Für die Helsinki-Konferenzreise von fünf Tagen zahlt der Gast für eine Einzelkabine erster Klasse 367 Mark (Touristenklasse 282 Mark), für die Stockholmreise 365 beziehungsweise 293 Mark. An Bord der „Finnhansa“ gibt es drei gute Mahlzeiten (mittags ein vorzügliches skandinavisches Büfett). Sauna und geheiztes Meerwasserschwimmbad stehen zur Verfügung. Die Erste-Klasse-Kabine mit zwei Etagenbetten (WC, aber keine Dusche) ist für zwei Personen allerdings reichlich eng und dunkel – die „Finnhansa“ ist viel mehr eine Autofähre (Platz für 300 Wagen) als ein Passagierschiff. Mehr Platz bieten Salon, Restaurant, Bierstube, Kinderspielzimmer. An Deck hat der Herbst- und Winterreisende natürlich Platz in Hülle und Fülle und kann bei gutem Wetter überall einen Liegestuhl aufschlagen, wenn ihn nicht gerade Windstärke neun von Deck vertreibt.

Für die Managerreise sieht das Programm so aus: Nach einem Abend (17 Uhr ab Lübeck), einer Nacht, einem vollen Tag und einer weiteren Nacht auf See, mit einem Abstecher nach Schweden, wird Helsinki am frühen Morgen erreicht. Mit dem Bus geht es zum 45 Kilometer entfernten Herrensitz Haikon Kartano. Der Manager kann hier sechs Tage in angemessener Umgebung verbringen. Im antik eingerichteten Hotel, am finnischen Meerbusen gelegen, erwarten den strapazierten Manager vierzig Zimmer und Appartements, ein zehn Hektar großes Park- und Waldgrundstück, Swimming-pool im Freien (nicht heizbar und deshalb ab Herbst nur Blickfang), Sauna, dazu eine herrliche Blockhaussauna am Meer, erreichbar, nach kurzer Wanderung durch den Park.

Wer nicht pauschal, sondern privat bucht, zahlt auf Haikon Kartano pro Nacht für zwei Personen mit Frühstück rund 80 Mark. Ein Saunabad kostet zehn Mark. Dazu lautloser Service einschließlich Arzt, Gymnastik, Massagen, Diät – eine sehr exklusive Angelegenheit. Die zehn Tage Managerurlaub von Finnlines und Fast – vier Tage auf See, sechs Tage in Haikon Kartano – kosten 1150 Mark. Skiausrüstung für Skiwanderungen im Winter leiht das Hotel aus. Beim lukullischen Lachsmahl versicherte der Besitzer von Haikon Kartano Journalisten aus Deutschland, er leiste sich den aus dem Jahre 1362 stammenden und vor drei Jahren für eine Million Dollar umgebauten Herrenhof aus Freude am Luxus und für alle Gleichgesinnten. Eber hatten Herzspezialisten aus aller Welt das Hote für einen Kongreß bezogen.