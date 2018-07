Inhalt Seite 1 — Lohnt sich eine Fernheizung? Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Sehr geehrter Wärmeabnehmer, auf unsere Veranlassung werden zur Zeit an einigen Stellen die Rohrleitungen überprüft und die erforderlichen Ausbesserungsarbeiten vorgenommen. Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor. Wir hoffen jedoch, daß das bis zum Ende der laufenden Heizperiode der Fall sein wird, so daß etwaige übernormale Wärmeverluste, hervorgerufen durch zeitweilig’ freiliegende, nicht isolierte Rohre bei der Jahresendabrechnung berücksichtigt werden können. Ohne dem Ergebnis vorzugreifen, wollen wir von der monatlichen Vorauszahlung für den Monat November absehen.“

Dieses Rundschreiben eines großen Fernheizwerkes erhielten kürzlich rund 1100 Bewohner von Mietwohnungen und Eigenheimen in einem Neubaugebiet im Westen Hamburgs.

Seitdem dort vor etwa vier Jahren die ersten Wohnungen bezogen wurden, ärgern sich Mieter und Hauseigentümer über die Abrechnungen für Heizung und Warmwasser, die zum Teil doppelt so hoch liegen wie in vergleichbaren anderen Siedlungen. So wurden zum Beispiel für eine Mietwohnung mit 84 Quadratmetern Wohnfläche monatlich 71 Mark, für ein Eigenheim mit 120 Quadratmetern Wohnfläche monatlich 123 Mark berechnet – und zwar Monat für Monat, so daß sich für die kalte, „heizungsintensive“ Jahreszeit ein beachtlicher Monatsdurchschnitt ergibt.

Wie die meisten Fernheizwerke, so errechnet auch dieses den Preis pro Quadratmeter Wohnfläche. Da in der Siedlung kein Haus einen eigenen Zähler hat, wird der Gesamtverbrauch auf die jeweilige Quadratmeterzahl verteilt. Fachleute größerer Baugesellschaften und Mineralölkonzerne bezeichnen zur Zeit einen Preis von 40 bis 50 Pfennigen pro Monat und Quadratmeter als „normal“. Die unzufriedenen Kunden des beanstandeten Fernheizwerkes, die den doppelten Preis zahlen, gründeten eine Interessengemeinschaft und erreichten schließlich eine Überprüfung des Rohrsystems, bei dem Baumängel vermutet werden.

Dabei stellt sich die Frage: Lohnt sich der Anschluß an ein Fernheizwerk? Ob Fernwärme billiger oder teurer ist als eine individuelle Heizung, hängt von vielen Faktoren ab. Der „Grundpreis“ wird auf der Basis der Quadratmeter-Wohnfläche nach DIN 283 Blatt 2, Fassung von 1962, oder des Anschlußwertes einer Wohnung nach DIN 4701, Fassung von 1959, abgerechnet.

Der „Arbeitspreis“ wird hingegen je sogenannter Giga-Kalorie festgelegt. Dem Nichtfachmann sagen diese Angaben nichts. Sie sind auch nur Bestandteile einer Kalkulation, die von den Fernheizunternehmern für jede Siedlung gesondert aufgestellt wird und nach der sich die jeweiligen „Wärme-Tarife“ richten.

Maßgebend für ihre Höhe sind denn auch die Gesamtkosten der Fernheizanlage, ihre Finanzierung und die Brennstoff- und Lohnkosten. Berücksichtigt werden auch die regionalen klimatischen Verhältnisse und die mehr oder weniger gute Wärmedämmung der Häuser.