Von Albrecht von Mutius

Unter dem Titel „Thron und Altar 1969“ veröffentlichte die ZEIT vor drei Wochen Auszüge aus einem Dokument zum Streit um die Kriegsdienstverweigerung, das gemeinsam von Vertretern des Bundesverteidigungsministeriums und der beiden Militärbischöfe ausgearbeitet worden war. Militärgeneraldekan von Mutius erläutert in dem folgenden Artikel, von welchen Beweggründen sich die evangelische Militärseelsorge bei dieser Zusammenarbeit leiten ließ.

Das Verhältnis von Kirche und Staat wird für die Christenheit immer ein Problem sein. Bereits in dem erregenden Gespräch Jesu mit Pilatus bricht das auf. Jesus behauptet von der staatlichen Macht, die ihn zu Tode bringt: „Du hättest sie nicht, wenn sie Dir nicht von oben gegeben wäre.“

Beides, die Bestätigung politischer Macht und der Konflikt mit ihr, charakterisiert seitdem die Beziehung von Kirche und Staat. Mit dem Schlagwort „Thron und Altar“ pflegt man nun eine Form dieser Beziehung zu bezeichnen, bei der die Kirche den Staat einseitig zu bestätigen hat. Die Kirche wird sozusagen instrumentalisiert, sie hat den Interessen des Staates und seiner Machthaber zu dienen. Der „Hofprediger“ wird zur Symbolfigur hierfür.

„Kirchenkampf“ ist eine andere Form der Beziehung. Die Kirche weiß sich aufgerufen, da zu widerstehen, wo der Staat totalitäre Ansprüche stellt, der Mensch gefährdet ist. Niemöller im Konzentrationslager ist die Symbolfigur hierfür.

Zwar wird man mit solchen vereinfachenden Vorstellungen der historischen Wirklichkeit nicht gerecht. Aber sicherlich war die Abhängigkeit der Kirche vom Staat ein schweres Hindernis für ihre eigentliche Aufgabe. In zwei Sachfragen des 19. Jahrhunderts hat sie zu Fehlentwicklungen geführt, an denen wir heute noch kranken: einmal ist da die merkwürdige Vermischung nationalistischer und christlicher Gedanken, für die die Kriegspredigten des Ersten Weltkrieges bezeichnend sind, zum anderen das Unvermögen, die infolge der industriellen Entwicklung entstandenen gesellschaftspolitischen Probleme rechtzeitig zu, erkennen. Beides war die Folge einer fehlenden „Trennschärfe“ in der Unterscheidung von Kirche und Staat, Kirche und Nation, Kirche und Gesellschaft.

Die Kirche hat im „Dritten Reich“ zum Teil sehr schmerzhaft wieder lernen müssen, daß ihr der Konflikt mit dem Staat nicht erspart bleibt. Wesentliche Elemente ihres Selbstverständnisses hat sie wiedergewonnen. Die Eigenständigkeit im Denken, Reden, Handeln und das dem Evangelium innewohnende kritische Element der Welt gegenüber dürfen nicht wieder aufgegeben werden.