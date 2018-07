Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wenn sie dich schlagen, so sollst du dich wehren!“ So spricht Kindermund, und das Programmheft tut es auf seinem Titelblatt kund. Leider läßt es Michael Hatry nicht bei dieser prägnanten Merkformel bewenden, sondern achtet zusätzlich siebzehn „Bilder eines deutschen Familiengemäldes“ mit dem Titel „Brüderlein und Schwesterlein oder der verlorene Sohn kehrt heim“. Ein unsinnigeres deutsches Stück wurde lange nicht geschrieben (das heißt: geschrieben vielleicht schon, aber bestimmt nicht veröffentlicht oder gar auch noch leibhaftig uraufgeführt!). Selbst für Ulmer Verhältnisse ein Tiefstpunkt.

Dabei hatte der 29jährige Michael Hatry mit seinem dramatischen Erstling „Notstandsübung“ vor anderthalb Jahren zu Recht Aufsehen erregt, denn er war damit der erste, der an Hand von Ohnesorg und Kurras die außerparlamentarischen Oppositionsbestrebungen theatralisch dingfest zu machen versuchte. Über die „Notstandsübung“ konnte man diskutieren, über „Brüderlein und Schwesterlein“ ist jedes Wort zuviel.

Der Chronistenpflicht gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, hier dennoch Brüderleins und Schwesterleins Steckbrief: Brüderlein wütet mit elementaren Kraftausdrücken (und nur mit diesen) gegen das Zustandekommen der großen Bonner Koalition (das Stück lag wohl ein bißchen zu lange in der Schublade), denn er ist ein rechter Apo-Hamlet, der erst viele Beatles-Platten anhören muß (und der Zuschauer mit ihm), bis er zu der Einsicht findet, das klügste wär’, er folgte Rudi Dutschkes Losung und begäbe sich resigniert zähneknirschend auf den langen Marsch durch die Institutionen des verhaßten Establishments. Brüderlein reimt seine Erkenntnis in die Schlußworte: „Der Sohn hat erkannt, wenn auch nicht ohne Not: Wir sitzen alle im selben Boot. Dabei kommt es einzig und allein darauf an, wieweit man das Steuer mit beeinflussen kann.“ Siehe auch eingangs den Kindermund.

Schwesterlein rezitiert derweil das Kätchen von Heilbronn und liebesspielt sichtbar nackt mit Brüderleins gleichfalls nervtötend unentschlossenem Revolutionsfreund. Da sich die Herren auch in der Liebe nie so recht darüber einigen können, wer mit wem, macht Schwesterlein eine Schlankheitskur und stirbt daran – ein komplettes Vaterunser und je eine komplette Schaufel voll Trauererde schicken ihr die Angehörigen ins Grab nach.

Zu den Angehörigen von Brüderlein und Schwesterlein gehören noch Mutter, Vater, Großmutter, Tante und Onkel, einer spießiger als der andere. Deren törichtem, untolerantem und reaktionärem Gerede entnehme man bitte schön, wie schlau dagegen die junge Generation ist-, die sich pfiffig Werbesprichwörtliches um die Ohren schlägt, einen flotten Jargon à la „Zur Sache, Schätzchen“ im Munde führt, stets zu einem grimmigen Liedchen in der Art des Wolf Biermann aufgelegt, „ZEIT“ und „Pardon“ lesend und eben rundum unentwegt top-aufgeklärt up to date. Die Alten dagegen keifen wie die Ratten Gerhart Hauptmanns, lesen die „Welt“ und hören hingerissen „O mein Papa“ im Fernsehen an. Grund genug für tiefgreifende Generationskonflikte also.

Hatry bringt das alles strikt naiv naturalistisch und so richtig gesinnungswacker ernst gemeint. Wenn dann wenigstens die Inszenierung ... aber nein: Regie findet, ganz offensichtlich, keine statt – falls doch, dann stammt sie von Horst Siede. Das einzig Bewegende ist die Bühne: Sie hebt sich in ihrem Mittelteil aus unerfindlichen Gründen ab und zu für einen halben Meter, womit vielleicht demonstriert werden sollte, wie gut die Technik im neuen Haus funktioniert. Schau-Spieler treten nicht auf, nur schablonenhafte Parolen-Papiertiger.

Jetzt müßte man eigentlich fairerweise zugunsten des Autors sagen, daß er in Ulm ein fähiger Dramaturg war, deshalb seinem Intendanten Detlof Krüger den Dienst aufsagte, worauf dieser seinerseits auch noch dem zweiten, gleichfalls apoverdächtigen Dramaturgen des Hauses, Leo Kuck (an der „Notstandsübung“ maßgeblich beteiligt) kündigte. Man müßte ferner sagen, daß Michael Hatry ein vorzüglich argumentierender Leserbrief-Schreiber ist (und das nicht nur in eigener Sache!). Man müßte freilich auch sagen, daß er schon das nächste-Stück in petto hat... und da sagen wir dann mit den Worten seines saloppen Brüderleins: „Bis später oder so!“ Christoph Müller