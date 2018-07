Von Helmut Salzinger

In seinem „Versuch über Nikos Kazantzakis“ beschreibt Nikos Damianos den biographischen Hintergrund der letzten Phase im Schaffen des berühmten Kreters: „Als er 1946 Griechenland verließ – für immer, wie es sich ergab –, war er verbittert, resigniert. Mit 63 Jahren-war er so weit wie in seiner Jugend, als er zum erstenmal ins Ausland fuhr. Der Krieg hatte seine Heimat zerstört, und nun begann der Bürgerkrieg: Kommunisten kämpften für die Sozialisierung Griechenlands. Und Kazantzakis, der zwanzig Jahre früher eine illegale kommunistische Partei, gründen wollte, um in seiner Heimat die ‚neue Idee‘ zu verbreiten, derselbe Kazantzakis, der in seinen Reisebüchern von den roten Fahnen Moskaus mit kindlicher Begeisterung schwärmt, Kazantzakis, der Kreter, der Revolutionär – er ‚flieht‘: in Antibes, in Südfrankreich, setzt er sich nieder und beginnt Romane zu schreiben!“

Deren letzter, bis auf einen kurzen Abschnitt abgeschlossen, liegt neuerdings auch in deutscher Übersetzung vor –

Nikos Kazantzakis: „Brudermörder“, Roman, aus dem Neugriechischen von Chlodwig Plehn; F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München; 304 S., 18,– DM.

Er ist dem großen Trauma aller Griechen gewidmet, jenem historischen Ereignis, vor dem Kazantzakis aus seiner Heimat „floh“, dem griechischen Bürgerkrieg. Der Roman „Brudermörder“ enthält die ausführliche Beschreibung einer Episode dieses Krieges, einer erfundenen Episode, die gerade deswegen den Anspruch erhebt, typisch zu sein und die grundlegende Antinomie, die hier ausgetragen wurde, darzustellen.

Doch nichts dergleichen. Es bleibt bei dem Anspruch. Kazantzakis hat kaum etwas geschrieben, das nicht den autobiographischen Anlaß durchscheinen ließe. Während aber die Reihe seiner früheren Romane fast ausschließlich seiner Auseinandersetzung mit dem Christentum gewidmet war, scheint in diesem ein politisches Problem im Vordergrund zu stehen. Doch Kazantzakis ist es auf die ihm seit je eigene Weise angegangen.

Der Protagonist ist ein Priester, der Pfarrer Jannaros, ein unbedingter Christ, der – wie Kazantzakis selber – mit. der Orthodoxie der griechischen Kirche auf dem Kriegsfuß lebt, zugleich aber ein nicht weniger unbedingter griechischer Patriot. Auch darin gleicht er seinem Erfinder. Jannaros steht zwischen den Fronten, zwischen kommunistischen Partisanen und Regierungstreuen, er ist Grieche und Christ, versteht weder Gott noch die Welt, und darin erschöpft sich seine Tragik. In der Figur des Pfarrers Jannaros hat Kazantzakis seine eigene Position in jener politischen Auseinandersetzung gespiegelt, deren Ausdruck der griechische Bürgerkrieg war. Und es zeigt-sich, daß die beiden Elemente, mit denen Kazantzakis diesem Konflikt beizukommen versuchte, nämlich Patriotismus und Christlichkeit, zu seiner Lösung die denkbar ungeeignetsten waren.