Die Israelis haben sich schon immer schwer getan, eine Regierung zu bilden. Das hat seinen Grund in den vielen Parteien und in den vielen eigenwilligen Politikern. Selbst dann, wenn Golda Meirs Mammutpartei Maarach – ein Konglomerat gegensätzlicher Gruppierungen von Halblinks bis Halbrechts – die absolute Mehrheit behalten hätte, gäbe ihr die Regierungsbildung manche Sorge auf. Aber nun, da sie nur 58 von 120 Parlamentsmandaten erreichte, ist das Unternehmen noch schwieriger geworden.

Mag es nun eine Fortsetzung der Großen Koalition geben zwischen der Vereinigten Arbeiterpartei Golda Meirs, den Nationalreligiösen (NRP) und dem Rechtsaußen-Block Gahal oder eine Kleine Koalition zwischen Sozialisten und Religiösen – in beiden Fällen muß die 71jährige Regierungschefin Kompromisse schließen, die sie einiges kosten werden. So verlangen die NRP-Partner, daß am Sabbat kein Fernsehen gezeigt und ein Gesetz erlassen wird, das exakt bestimmt, wer ein Jude ist. Die Gahal-Fraktion fordert fünf Ministerien, um den Flügel der Annexionisten im Kabinett zu verstärken.

In dieser Zwangslage muß Golda Meir obendrein zwei Entscheidungen von großer Tragweite fällen: Wer soll Israels Wirtschaft im nächsten Jahr retten? Das Defizit wächst; 1970 ist mit neuen Steuererhöhungen und einer radikalen Konsumdrosselung zu rechnen. Ihr Parteifreund Pinchas Sapir wäre der geeignete Mann, das Sparprogramm durchzusetzen. Verbündet sie sich dagegen mit Gahal, fiele der wichtige Posten des Wirtschaftsministers dieser Partei zu.

Mit Gahal-Ministern in der Regierung hätte es Golda Meir zudem schwerer, glaubhaft zu machen, daß Israel zu territorialen Konzessionen bei Friedensverhandlungen bereit sei. Gahals Devise lautet: Wir bleiben, wo wir stehen.

Ein Minister freilich steht schon heute mit Sicherheit auf der Kabinettsliste, welche Koalition auch gebildet werden mag – Moshe Dayan, der alte und neue Verteidigungsminister. Doch selbst er hat an Glanz verloren. Die Verluste, die Maarach einstecken mußte, gehen auf sein Konto. Sie kamen, auch dies eine israelische Eigentümlichkeit, seinem früheren Gönner zugute, mit dem er sich inzwischen zerstritten hat: Ben Gurion.

Golda Meir wird Dayan diesen Verlust, durch den sie um ihren großen Sieg gebracht wurde, freilich nicht vergelten. Noch braucht sie ihn.

D. St.