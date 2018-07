Was macht Hermann D. Krages, Deutschlandsbekanntester Bör- senspekulant, mit den 122 Millionen Mark, die er bei dem Verkauf seines Aktienpaketes der Zellstofffabrik Waldhof AG an die Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank erlöste? Krages, der in seinen besten Zeiten „auf 250 Mill. Mark“ geschätzt wurde, wird sich sicher nicht auf seinen Millionen ausruhen. Schon wird sein Name im Zusammenhang mit Aktien genannt, deren Kurs in letzter Zeit kräftig anzog. So vermutet man ihn ebenso bei der Essener Chemiefirma Goldschmidt wie auch beim Berliner Anti-Baby-Pillen-Hersteller Schering AG als Ankäufer. Bei Goldschmidtwürde er jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit mit den Farbenfabriken Bayer konkurrieren, die man für den Kursanstieg der letzten Zeit verantwortlich macht. Bei Schering ist der Erwerb einer Mehrheit so gut wie ausgeschlossen, da auf Grund der Satzung in der Hauptversammlung niemand mehr als drei Millionen Mark Kapital vertreten kann. Bei dem gegenwärtigen Aktienkapital von Schering von 164,28 Millionen Mark und dem hohen Börsenkurs von über 600 müßte Krages schon rund eine Milliarde Mark aufwenden, um diese Sperre zu durchbrechen und mit einem Anteil von mindestens 161,3 Millionen Mark mit Sicherheit eine Stimmenmehrheit zu erhalten. Schering-Aktien könnten also für ihn nur dann von Interesse sein, wenn er die seit langem vermuteten Aufkäufe eines Interessenten durch ein Paket von mindestens drei Millionen Mark für gegenwärtig rund 18 Millionen blockieren würde, das einem möglichen neuen Großaktionär zur Erreichung der erforderlichen Mehrheit fehlen würde. Dieses Paket könnte er einem anderen Interessenten zu einem hohen Aufpreis anbieten. Krages wird außerdem als Erwerber von Großbanken-Resten genannt, die allerdings in diesen Tagen im Kurs stark zurückgegangen sind, nachdem die Deutsche Bank erklärt hatte, Ausschüttungen seien nicht zu erwarten. Die Börse wartet heute darauf, wo Krages sich als neuer Großaktionär präsentieren wird.