Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Josef Schörghuber, Chef eines der größten Münchner Bauträger, der Bayerischen Hausbau GmbH & Co. KG, findet den Namen „gräßlich“: „Statt Boarding-house sollte man lieber sagen: Appartement-Hotel.“

Aber gleichviel, ob der eine Name besser als der andere ist: Fest steht, daß ein neuer Wohnstil beginnt, über den großen Teich und über den Ärmelkanal hinweg nun auch in der Bundesrepublik Fuß zu fassen. Nicht zum Schaden der Bundesrepublik, denn schließlich klaffte bisher eine deutlich spürbare Marktlücke im Wohnbereich zwischen Luxusappartement und Hotelsuite.

Einige Unternehmer sind nun eifrig dabei, diese Lücke zu schließen. Sie bauen Boarding-Häuser mit Hotelteilen oder Hotels mit Boarding-Hausteilen oder, gar ein „Service-Center“ für einen bestimmten Personenkreis. Boarding-Haus bedeutet: Wohnen in eigenen oder gemieteten Räumen mit der Möglichkeit, jederzeit einem unsichtbaren Heer dienstbarer Geister gebieten zu können – oder vielleicht sogar gebieten zu müssen, je nachdem.

Gehen wir einmal die wichtigsten „Prototypen“ dieser für Deutschland neuen Wohnform der Reihe nach durch.

Frisch eröffnet wurde in der schwäbischen Hauptstadt das Hotel „Stuttgart International“. Es hat insgesamt 16 Stockwerke und zwei „Untergeschosse“ und kostete rund 32 Millionen -Mark. Finanziert wurde es von der Deutschen Eurostatic GmbH & Co. KG, hinter der sich der Berlin-Schwabe Curt A. Brauns zusammen mit einigen Schweizer Geldgebern verbarg. Kürzlich nun wurde die Deutsche Eurostatic umgewandelt in die „Vermögensverwaltung C. A. Brauns KG“. Sie zeichnet als Eigentümerin des Mammuthauses – bis einschließlich des neunten Stockwerks. Ihr gehört also der gesamte Service-Teil (der in den beiden Untergeschossen residiert) und der Hotelteil, der beim zehnten Stockwerk endet. Darüber liegen Eigentumswohnungen.

Der Hotelteil wurde von einer Hotelgesellschaft namens Lega gepachtet, einer Tochter jener Robert Leicht AG, die wiederum Mutter der Robert Leicht Brauerei ist. Im neuen Haus wird es also Leicht-Bier zu trinken geben, das noch bekannter unter dem Namen Schwabenbräu ist. Wieviel die Service-Leistungen im einzelnen kosten werden, steht noch nicht fest.