Peter Bichsel: „Kindergeschichten“; Luchterhand Verlag, Neuwied; 91 S., 7,80 DM

Sieben. Geschichten für Kinder und Erwachsene, von jener Simplizität, die der doppelte Boden braucht, die positive Gegenprobe zu Saint-Exupérys koketter Kindertümelei im „Kleinen Prinzen“, die beiden besten („Ein Tisch ist ein Tisch“ und „Jodok läßt grüßen“) bis in das letzte Zeichen hinein vollkommen in ihrer Balance von Wort, Geschichte, Sinn, und insgesamt das beste, was Peter Bichsel bisher geschrieben hat.

Petra Kipphoff

Allen Ginsberg: „Planet News“ – Gedichte, aus dem Amerikanischen von Heiner Bastian; RH 24, Carl Hanser Verlag, München; 94 S., 5,80 DM

Der Band enthält 21 Gedichte, darunter „Wichita Vortex Sutra“, das einen Teil aus Ginsbergs work in progress, der Dichtung „These States“, darstellt und all die pessimistischen Gerüchte über die Antiquiertheit des Lyrischen dementiert.

Helmut Salzinger

Robert Paul Wolff: „Das Elend des Liberalismus“: es 352, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 261 S., 5,– DM

Wolff, Philosoph an der New Yorker Columbia-Universität und „Radikaler“, nimmt in seinem scharfsinnigen und temperamentvollen Buch einige Grundprinzipien des klassischen, des Millschen Liberalismus unter die Lupe – um aufzuweisen, worin eine Sozialphilosophie, die nur rivalisierende Privatinteressen kennt und kein Gemeinwohl, unzulänglich bleiben muß; obwohl ganz auf die amerikanische Tradition und Situation abgestellt, enthält das Buch genügend Erkenntnisse, die auch für Deutschland Gültigkeit beanspruchen können. Dieter E. Zimmer