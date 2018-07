Berlin

Im Schöneberger Paul-Natorp-Gymnasium schwammen zwei Oberprimaner gegen den Strom. Sie agitierten nicht für „rote Zellen“, sondern griffen auf die Blut-und-Boden-Ideologie zurück. Auf Flugblättern forderten sie die Wiederherstellung des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1939 unter Einbeziehung Südtirols, erklärten gegenüber Klassenkameraden, „die Juden seien als Staatsfeinde auszumerzen“, ersetzten den Morgengruß durch „Heil Hitler“ und gründeten eine Partei, die „Völkische Sozialistische Aktionsgemeinschaft“.

Böse Irrungen zweier Oberschüler, bei denen Geschichts- und Sozialkundeunterricht auf taube Ohren trafen. Was war zu tun, um aus dem Auftreten dieser politischen Wirrköpfe keine Affäre zu machen und dabei gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, sie von ihren weltanschaulichen Hirngespinsten zu befreien? Nachdem die Konferenz des Schöneberger Gymnasiums – Lehrerkollegium, Schulsprecher und Klassenvertreter – sich in einem Beschluß mit der Androhung eines Schulverweises begnügt hatte, schien alles im Sande zu verlaufen. Doch das Landesschulamt übernahm den Fall auf dem Wege der Schulaufsicht, weil es meinte, die Verstöße seien nicht hinreichend gesühnt. Der Stein kam ins Rollen.

Die Staatsanwaltschaft begann wegen Volksverhetzung zu ermitteln, in der Schönberger Bezirksverordnetenversammlung wurden die Vorkommnisse zum Thema einer Dringlichkeitsanfrage, und Heinz Galinski, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Berlin, kam zu einem Gespräch mit den Abiturienten in die Natorp-Schule. Er überzeugte sich davon, daß die politische Bildungsarbeit dort nicht stiefmütterlich behandelt wird, und stellte fest, Außenseiter seien am Werk gewesen.

Von dieser Einsicht ging auch Schulsenator Evers aus. Er wies die Natorp-Schule an, den Großreichträumern als weitere Erziehungsmaßnahme Einzelunterricht bis zum Abitur im nächsten Jahr zu erteilen. Die beiden Schüler werden nun von ihrer Klasse getrennt, weil die Klasse sich geweigert hat, die Rechtsabweichler unter sich zu dulden, und bekommen ein reduziertes Unterrichtsprogramm geboten, in dem sie vor allem mit den Folgen der Nazi-Diktatur konfrontiert werden sollen. Trotz des auch in Berlin herrschenden Lehrermangels werden für diesen Privatunterricht zusätzlich Lehrkräfte engagiert, für deren Kosten die Behörde aufkommt. Außerdem haben sich Verfolgte des Nazi-Regimes für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt. J. W.