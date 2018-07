Ein Reform-Plädoyer des Hamburger CDU-Vorsitzenden Dietrich Rollmann

Mit 46,1 Prozent der Stimmen und 48,3 Prozent der Sitze ist die CDU/CSU wieder die stärkste Fraktion des Bundestages geworden. Seit zwanzig Jahren aber erleben wir den stetigen, bisher unaufhaltsamen Aufstieg der SPD, schwächer vor dem Godesberger Programm, stärker danach: 1949: 29,2 Prozent; 1953: 28,8; 1957: 31,8; 1961: 36,2; 1965: 39,3; 1969: 42,7. Seit 1961 schiebt sich die SPD bei jeder Bundestagswahl näher an die CDU/CSU heran. Im Bundesgebiet ohne Bayern haben die Sozialdemokraten 1969 die CDU erstmalig überflügelt. Sie erzielten mit 44,364 Prozent genau 3026 Stimmen mehr als die CDU mit 44,353 Prozent.

Zum letzenmal konnte die CDU/CSU bei dieser Wahl durch eine Zuwanderung von den kleineren Parteien die Abwanderung ihrer Wähler zur SPD notdürftig verdecken. Von der FDP hat sie 1969 bis auf wenige Reste abgeholt, was noch an nationalliberalen Wählern abzuholen war; was von der FDP übriggeblieben ist, würde sich eher der SPD als der CDU zuwenden.

Für die Zukunft gilt nun endgültig: Jede gewonnene Stimme für die SPD ist eine verlorene Stimme für die CDU – und umgekehrt. Ein weiterer Aufstieg der SPD in den siebziger Jahren würde – wie in Schweden – eine jahrzehntelange Dauerherrschaft der Sozialdemokraten in unserem Lande begründen.

Viele spekulieren nun auf den vorzeitigen Zerfall der Regierungskoalition in Bonn und glauben an eine Chance der CDU/CSU, die Führung der Regierung noch in dieser Legislaturperiode wieder zu übernehmen. Die Unionsparteien sollten sich vor solchen Illusionen hüten. Die Regierungspartner SPD und FDP werden bei allen Reibungen, die nicht ausbleiben werden, aneinander Gefallen finden. Auf den rechten Flügel der FDP hat die CDU sowohl bei der Wahl des Bundespräsidenten wie bei der des Bundeskanzlers vergeblich gewartet. Die neue Bundesregierung hat zwar noch keine große Resonanz im Lande, aber das Amt des Kanzlers und der Besitz der Macht verleihen in Deutschland bald Glanz und Attraktivität. Die Koalition hat zwar eine schmale Majorität im Bundestag und wird aus diesem Grunde Vorsicht üben, aber sie wird doch wohl nicht so erfolglos sein, daß das Pendel bei der nächsten Bundestagswahl von selbst zur CDU/CSU zurückschlägt.

Die CDU/CSU wird neue Wege beschreiten müssen, um eine weitere Abwanderung ihrer Wähler zur SPD zu verhindern, um neue Wähler von der SPD zu gewinnen, um den weiteren Aufstieg der SPD zum Halt zu bringen. Und diese neuen Wege muß sie gehen, ohne mit dem Nimbus der Kanzler- und Regierungspartei ausgestattet zu sein. „Auf den Kanzler kommt es an“ – das werden mit ziemlicher Sicherheit 1973 nicht die Christlichen Demokraten sagen, sondern andere. Die Unionsparteien wissen nicht, ob ihre Wähler, die sie als Kanzler- und Regierungspartei geschätzt und gewählt haben, ihnen als Oppositionspartei noch die gleiche Sympathie entgegenbringen werden.

Das Wahlergebnis hat die Stärken und Schwächen der CDU/CSU in den verschiedenen Wählergruppen aufgezeigt. Stark war sie nach wie vor bei den Bauern, bei den Frauen, bei den älteren Wählern, bei den kirchlich gebundenen Katholiken, auf dem Lande, in der Provinz. Schwach war sie nach wie vor bei den Arbeitern und bei den Männern, und schwächer denn je in den städtischen Ballungsgebieten. Ernste Verluste an die SPD hat sie auch bei den selbständigen und unselbständigen Mittelschichten hinnehmen müssen – um so höher, desto stärker der Anteil der Dienstleistungsberufe war. Bei den Jungwählern schließlich sank die CDU/CSU von 100 Punkten im Jahre 1965 auf 80 Punkte im Jahre 1969 ab, während die SPD auf 129 Punkte stieg.