Von Fritjof Jaft

Ernsthafte Literaten haben bislang für Jerry Cotton und seinesgleichen nichts außer Äußerungen des Abscheus übrig gehabt. Diese Haltung ist ungerecht und unproduktiv – ungerecht, weil auch Jerry Cotton auf seine schlichte Weise ein Stück Literatur verkörpert, und unproduktiv, weil doch der meistbeschäftigte FBI-Agent imstande ist, eine Frage zu beantworten, die jeden Schriftsteller brennend interessiert. Sie lautet: „Wie gewinne ich eine Million Leser?“ Kein Dichter von Anspruch sollte ohne Herzklopfen an der großen und treuen Lesergemeinde des bekanntesten Kriminalhelden vorübergehen. Weder der Hinweis auf die vergleichbare Auflagenzahl des Neckermannkatalogs noch die Bezugnahme auf crime und action sollten entschuldigen, daß der eigene Erfolg zwar gewichtiger, aber ungleich geringer ist. Hierfür gab es bislang nur eine Entschuldigung, nämlich die Unkenntnis der Jerry-Cotton-Methode. Auch sie wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, denn hier wird zum erstenmal aus berufener Feder das Geheimrezept der Jerry-Cotton-Branche verraten. Kein Poet wird in Zukunft mehr sagen können, er habe für das Problem des Leserfangs keine taugliche Anleitung gehabt. Es sind ganz bestimmte. Regeln, die den Erfolg garantieren, und hier werden sie erstmals der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Der Grund für die folgenden Enthüllungen liegt in der aufrichtigen Überzeugung, der wahren Literatur bislang unbekannte Werte geben zu können. Nur am Rande sei die Hoffnung auf ein Gegengeschenk ausgesprochen, das in der Bereicherung des Trivialromanes durch die höheren Werte der guten Literatur liegen könnte.

Regel 1

Jerrys erste. Regel lautet: Vernachlässige den Titel! Die meisten Autoren glauben, ein zugkräftiger Titel sei imstande den Leser einzufangen. Eben weil das so viele glauben, ist es falsch. Denn auf: diese Weise entsteht eine Sturzflut von reißerischen Titeln; der potentielle Käufer schwankt von der „Detonation des Herzens“ zu „Blut unter seidenen Schlüpfern“, und ehe er der „Rasenden Begierde“ nachgehen kann, lenkt ihn „Heißes Feuer unter kalter Haut“ schon wieder ab. Auf diese Weise ist beim Kunden nichts zu gewinnen. Wir müssen es also anders anpacken, und wir verschwenden auf den Titel nicht mehr Mühe, als das Hinschreiben dessen bereitet, was uns gerade einfällt, mag dies, nun „Ich und der stille Mörder“ oder „Das Mädchen mit den sanften Augen“ sein.

Regel 2

Der Leser muß blättern. Der Augenblick, da er die ersten Zeilen Ihres Werkes liest, entscheidet über Kauf oder Nichtkauf. Entsprechend aussagekräftig muß der Romananfang sein: „Meine Schritte hallten einsam über die nächtliche Brooklyn-Bridge. Da zerriß ein gellender Schrei die Stille. Mein Blut gerann zu Eiskörnchen. So schrie eine Frau in Todesangst. Ich fuhr herum. Meine Hand zuckte nach dem 38er Smith and Wesson im Schulterhalfter. Aus der Dunkelheit löste sich ein Schatten, kam näher. Es war eine Frau. Jetzt konnte ich ihr Gesicht erkennen – das schönste Gesicht, das ich in meinem Leben gesehen hatte. Mit einem Aufstöhnen sank sie in meine Arme. Ich konnte sie nicht halten. Der glatte Stoff ihrer Bluse rutschte mir durch die Finger. In ihrem Rücken steckte ein Messer. Ich sah ihr Blut zwischen meinen Fingern durchquellen, und namenlose Erbitterung stieg in mir auf. Wieder einmal hatte die Bestie von Manhattan zugeschlagen“ und so weiter und so weiter.

Die Experten sprechen hier von der Blitz- und Donnertheorie; sie besagt, daß ein dramatisches Geschehen von höchster Intensität und Dichte zum alleinigen Zweck des Leserfangs an die Spitze gestellt wird.