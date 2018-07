Inhalt Seite 1 — Zeichen für etwas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Nef

1950 schlug Weyrauch in der Zeitschrift „Gegenwart“ einen dem Hippokratischen Eid. der Ärzte entsprechenden Schwur vor, den Schriftsteller zu tun hätten: „Ich schwöre, daß ich die-Literatur in eine Ordnung zu bringen versuchen werde, die dem Leser nützt, aber alles, was zur Schädigung des Lesers führt, werde ich von ihm, fernzuhalten suchen.“

Die Idee war zwar wirklichkeitsfremd, aber ohne Zweifel gut gemeint. Nur würde es in einer nicht geschlossenen Gesellschaft schwerhalten, zu einer allgemeinen Übereinkunft darüber zu gelangen, was denn nun dem Patienten des Schriftstellers nütze. Als Selbstzeugnis weist dieser Vorschlag Weyrauchs immerhin vage darauf hin, was Schreiben für diesen Autor bedeutet: jedenfalls nicht Privatsache, vielmehr bewußte Beeinflussung, Bildung, Anregung des Lesers. Davon zeugt sein jüngstes Buch, bereits im Titel –

Wolfgang Weyrauch: „Geschichten zum Weiterschreiben“; Luchterhand Verlag, Neuwied; 104-S., 14,80 DM.

Der Titel ist jedoch irreführend. Diese Geschichten werden vom Erzähler selber zu Ende gebracht; sie sind gar nicht zum Weiterschreiben. Offen sind sie nur insofern, als der Erzählervermeidet, eine Stellungnahme zu formulieren, und diese so dem Leser anheimstellt. Das ist wohl auch, was Weyrauch mit seinem im Klappentext abgedruckten Satz meint: „Das, was ich schreibe, nenne ich Doppelpunkt-Schreibe; hinter dem Doppelpunkt beginnt die Tätigkeit des Lesers.“

Durch diese Absicht Weyrauchs wird zumindest theoretisch die Tatsache gerechtfertigt, daß alle diese Geschichten offensichtlich konstruiert sind. Der Autor macht kein Hehl daraus und schreibt selber: „Man darf nicht in den Fehler verfallen, das Zeichen für etwas Wirkliches mit dem Wirklichen selbst zu verwechseln.“

Damit der Leser nicht in diesen Fehler verfalle, verwendet Weyrauch verschiedene formale Kunstgriffe zur Verfremdung der Handlung: Er zerschnipselt die Handlungsfäden; oder schreibt einen Text in kurzen Abschnitten, die mit fortlaufend numerierten Zwischentiteln „1. Sekunde, 2. Sekunde, 3. Sekunde .. versehen sind; oder er zerstört etwa durch unerwartete Phantastik den Anschein naturalistischer Wahrscheinlichkeit. Er erreicht dadurch in der Tat, daß der Leser kaum je in den Geschichten versinkt, daß er stets in einer gewissen Distanz bleibt. Da diese Kunstgriffe in fast allen Fällen mit dem Thema der jeweiligen Geschichten direkt nichts zu tun haben, erschweren sie andererseits aber auch den Zugang zu ihnen.