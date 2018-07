/ Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Unsere Kinder könnten die besten Schulen haben, die es je in unserem Land gegeben hat, denn unsere Generation weiß mehr von Kindern und ihrem Lernverhalten als unsere eigenen Lehrer und Eltern je gewußt haben. Warum aber ist Schulangst immer noch nicht verschwunden? Warum nehmen sich täglich drei Schulkinder das Leben? Warum ist der „schlechte Schüler“ immer noch vorhanden und ein Problem? Warum gehen so viele Schüler ungern in die Schule? Warum können sich nur so wenige freiwillig für die Arbeit in der Schule engagieren?

„Wir sind häufig eine schimpfende Gesellschaft“, sagt Reinhard Tausch, Professor der Psychologie in Hamburg, ob man den „Spiegel“ liest oder als Kind an Mutters Hand durch Großstadtstraßen gezerrt wird: Was fällt dir ein? Bist du ganz und gar von Gott verlassen? Laß dies! Tu das! So geht es tagaus, tagein. Anne-Marie Tausch, Partnerin in Ehe und Forschung, hat sehr häufig in Schulstunden Lehrer-Äußerungen festgestellt wie: „Red“ nicht so dummes Zeug, ohne zu überlegen!“ – „Fritz, du fliegst gleich raus dahinten!“ – „...sollst mal sehen, was gleich passiert!“ „Mensch, ich pack dich und häng dich aus dem Fenster!“ – „Jeder blamiert sich so gut er kann.“ – „Ja, der kommt ja auch aus der Hilfsschule, der ist ja bekannt dafür!“ und so weiter.

Autokratisches Verhalten der Lehrer, das nach ziemlich übereinstimmenden Untersuchungen in 80 Prozent alltäglicher Konfliktsituationen verwirklicht wird, hat jedoch keinen anderen Effekt, als den Schüler zu verschrecken oder aggressiv zu machen. Unsere Umgangssprache kennt erstaunlich viele Redewendungen, die genau bezeichnen, was Angst im Gescholtenen bewirkt: Er ist starr vor Schreck – furchtgelähmt – sprachlos vor Schreck – die Angst fährt ihm in die Knochen. Wie also kann man erwarten, daß ein angstgelähmtes Kind zuhören oder etwas aufnehmen kann? Wie kann man glauben, daß Kinder Lerneifer zeigen, wenn ihre Spontaneität durch dauernde Entmutigung erstickt wird?

Nach einer gewissen Zeit hört das Kind es gar nicht mehr, wenn die Großen schelten, und wenn das Kind selbst ein Großer, ist, „schaltet es ab“, wenn sein Vorgesetzter, Feldwebel’ oder Ehepartner brüllen, schimpfen oder keifen oder es nimmt die Schelt-Rolle selber an. Nur:’ gelernt wird dann auch nichts.

Und das, sagt Tausch, sollten wir uns nicht mehr leisten können. Wir brauchen heute und in der Zukunft beim rapiden Fortschritt von Wissenschaft und Technik immer mehr und immer besser ausgebildete Menschen. Es geht nicht, daß das falsche Verhalten unserer Lehrer den Bildungserfolg der Kinder vereitelt.