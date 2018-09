Inhalt Seite 1 — Formidable Maschine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Peter Bull

Endlich hat ein Verlag verwirklicht, was sich viele schon lange wünschten: eine Neuauflage des berühmtesten Werkes der deutschen Gerichtsberichterstattung. Nach vierzig Jahren ist es so jung und attraktiv wie am ersten Tage:

Sling (Paul Schlesinger): „Richter und Gerichtete“; neu eingeleitet und kommentiert von Robert M. W. Kempner; Verlag Rogner & Bernhard, München 1969; 320 Seiten, 20,– DM

Moabit in den zwanziger Jahren, durch die Biographien der Star-Anwälte Alsberg und Frey und das Berlin-Buch von Walter Kiaulehn auch jüngeren Lesern vertraut – hier wird es noch einmal lebendig, und es ist wahrlich keine trockene Paragraphenwelt, die uns der Künstler Sling präsentiert, sondern pralles Leben. Es geht um Mörder, wirkliche und vermeintliche, Diebe und Dirnen – und um Juristen in ihren verschiedenen Rollen, amtlichen und privaten, erhabenen und erbärmlichen. Selten hat ein Reporter mit soviel Scharfblick und Formulierungskunst, soviel Gespür für feinste Nuancen und einem so sicheren Urteil die Strafjustiz auf ihrem dornigen Wege begleitet. Sling hat Jura im Gerichts saal studiert und wurde zu einem Experten, dessen Stimme mehr Gewicht hatte als die manches „Volljuristen“. Sein Kampf gegen die „Eidesseuche“ hat Wirkungen gezeitigt; seine Bemerkungen zur forensischen Psychologie sind noch heute lesenswert.

„Vielleicht dürfen wir von einer Staatsmaschine nicht verlangen, in dem Labyrinth menschlicher Erwägungen einen Ausgang zu suchen“, schreibt er (zur Verurteilung eines Musikers, der ein Eisenbahnattentat begangen hatte – eine Tat, die so gar nicht zu dem Täter paßte und die den Reporter „an der alleinigen Verantwortung des Individuums zweifeln“ ließ). Sich selbst jedenfalls ersparte Sling es nicht, in das Labyrinth einzudringen, und weil er so viel von sich verlangte, durfte er auch die Männer auf der anderen Seite der Schranke kritisieren.

Hat sich viel geändert seit jenen Jahren? Sling schreibt: „Es war einmal ein vernünftiges Urteil, ein besonders vernünftiges, das es wagte, der geltenden Rechtsprechung zu trotzen. Infolgedessen durfte es nicht lange leben; die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, und die zweite Instanz brachte es glücklich zur Strecke.“ Ein Amtsrichter hatte den Wirt eines kleinen Hotels von der Anklage der Kuppelei freigesprochen, obwohl er unverheirateten Paaren Zimmer überlassen hatte. Das Landgericht aber verurteilte ihn mit der Begründung: wenn auch vielleicht das neue Strafgesetzbuch den Kuppeleipararagraphen ändern werde, so sei dieser Richter doch „den Verhältnissen weit vorausgeeilt“. Erst jetzt, 1969, ist das Gesetz geändert, das schon damals einem menschlich urteilenden Richter als obsolet erschienen war. Wie schrieb Sling? „Die Justiz ist eine formidable Maschine...“

