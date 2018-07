Von Karl Maute

Nach dem Nebenberuf von John B. Keane, Kneipier in Listowel, County Kerry, ist gefragt; und nach den Geschäften, die in Lynch’s Castle in Galway getätigt werden; und nach dem Namen des Schleusenwärters von Termonbarry, County Roscommon.

Quiz für Reisende.

Listowel bringt 30 Punkte, Galway 20 und Termonbarry 50; und tausend weitere Punkte sind zu holen in Irland, etliche leicht, andere sauer verdient.

Tour of Ireland ’70

Es regnete. (Regen ist nicht mehr und nicht weniger typisch für Irland, als er typisch für Deutschland ist. Es war Zufall: es regnete.) „Never mind“, sagte ein Tankwart hinter Carrick on Shannon, „das Gras ist grüner...“

Die Straßen sind leerer, die Wolken schöner, die Steaks größer, der Whiskey stärker, die Menschen sind lieber; und Irland ist herb, spröde, Irland ist ganz und gar unbeschreiblich – und dennoch beschreiben alle immerfort Irland, naiv und gefühlvoll. Die Verführung der Klischees ist so groß, daß auch Iren sie verbreiten: Das Gras ist grüner –