Günther Rennert, heute bekannt als Regisseur und Intendant der Münchner Oper, scheint als Zwanzigjähriger seine zukünftige Laufbahn zumindest nicht geplant zu haben. Denn Günther Rennert promovierte 1934 an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg über das Thema „Die. Zwangsmitgliedschaft, ihre Begründung und ihre Beendigung“. Berichterstatter war Professor Dr. Ruth.

„Die Ideen der nationalen Revolution und die damit verbundene Einführung des Führerprinzips sind für die Ausgestaltung des Inhalts der Mitgliedschaft in Personenverbänden des öffentlichen und privaten Rechts von entscheidender Bedeutung geworden“, schreibt Rennert in der Vorbemerkung. Mit seinem Dissertationsthema wandte er sich in der Tat einem für das Jahr 1934 äußerst aktuellen Thema zu.

Günther Rennert hat seine Dissertation klar und übersichtlich gegliedert und aufgebaut. Er untersuchte die Punkte „Wesen der Mitgliedschaft“, „Formen und Anwendungsgebiet der Zwangsmitgliedschaft“, „Das Recht auf Aufnahme“, „Austritt und Kündigung“, „Ausschluß“ und „Nachprüfung des Ausschlie ßungsbeschlusses durch eine außenstehende, unabhängige Instanz“.

Dies alles geschah in einer für eine juristische Abhandlung unerwartet klaren und verständlichen Sprache. (Wenn mir das nächste Mal zugemutet wird, einen Vertrag zu unterschreiben, dessen ungefährer Inhalt mir erst nach zehnmaligem Lesen und Nachschlagen in mehreren Gesetzestexten aufgeht, werde ich den Verfasser mit der Bitte um eine verständliche Neuformulierung nach Hause schicken.)

Günther Rennert schreibt: „Für den Rahmen der Mitgliedschaft ist maßgebend das Verhältnis der Verbandsgewalt zu der Individualrechtssphäre des einzelnen. Die gemeinheitlichen, d. h. gliedmäßigen Beziehungen enden an dem Punkt, an welchem die dem Verbandsrecht entzogenen Individualrechte beginnen.“

Anders sieht es bei Zwangsmitgliedschaften aus. Die Grenze der Individualrechte verschiebt sich hier zuungunsten der Mitglieder. Rennert unterscheidet zwei Formen der Zwangsmitgliedschaft: 1) „Die Mitgliedschaft durch Gesetz“ und 2) „Die Mitgliedschaft durch gesetzlichen Anschlußzwang“.

Zur Mitgliedschaft durch Gesetz heißt es: „Bei der stärksten Form der Zwangsmitgliedschaft ist zur Erlangung derselben nicht ein besonderes Tätigwerden des davon Betroffenen erforderlich, sondern dieser wird kraft Gesetzes einem bestimmten Verband zugeordnet...“