Von Wolfram Siebeck

Das edle deutsche Waldwerk Horrido!“ schallte es in diesen Tagen ums Haus, und wir antworten waidgerecht: „Joho!“ Denn die Jagd ist auf, die Schonzeit zu Ende; ihr Fliegen, hütet euch! Es war ein guter Fliegensommer. Milch, Markenbutter und Marmelade gab es in großen Mengen. Herrlich anzusehen, wie die stattlichen Muttertiere ihre Jungen in die Speisekammer führten. Manchmal juckte uns schon die Fanghand, wenn sich vorwitzige Exemplare auf der glatten Tischplatte dem Suppenteller näherten. Doch wir Fliegenjäger sind keine Killer, sondern achten die Schonzeit und bekennen uns zu dem Wort des großen Tierschützers Dr. Grzimek: „Ein wirklicher Waidmann ist nur der Heger, für den das Erlegen des Tieres nur einen kleinen Teil seiner weidmännischen Arbeit darstellt.“

Deshalb besteht unsere waidmännische Arbeit vor allem darin, das edle Wild beim Landen zu beobachten, uns heranzupirschen, Maß zu nehmen. Dem flüchtenden Zweiflügler heften wir uns geduldig an die Fersen, beobachten ihn beim Steilflug und locken ihn dahin, wo wir Zeitung lesen. Wie unsere Herzen höher schlagen, wenn dann ein kapitaler Brummer auf unserer Nase äst! Nur ein Sonntagsfänger wird eine Stubenfliege einfach mit der flachen Hand erschlagen. Der wirkliche Fliegenjäger legt sich früh am Morgen auf die Lauer, wenn die Fliegen ihren Bau an der Zimmerdecke verlassen und zum Losungplatz am Fenster wechseln. Dabei gibt es Gelegenheit, das edle Wild bei der Zwischenlandung an der Deckenlampe zu erlegen. Ein Meisterfang, der eine ruhige Hand voraussetzt.

Später, beim Frühstück, dürfen auch die Jungjäger mithalten. Das ist die Stunde, da die Hände blitzschnell über den Tisch fahren und zwischen Toaster und Eierbecher den Tieren nachsetzen. Hei, wie da die Hörner schallen! Fliege tot! Fliege tot! Welche Freude, wenn dem glücklichen Jäger der Bruch an den Tellerrand geheftet wird!

Erst am Abend, nach der Tagesschau, wird die Fliegenjagd abgeblasen und die Strecke gelegt. Dabei beachten wir, daß man nicht über die erlegten Tiere tritt. Unschön wirkt es auch, wenn man sich auf einen gestreckten Brummer setzt. Auf keinen Fall sollte man sich in dieser Stellung photographieren lassen.

Will man einen guten Brummer oder eine Stubenfliege im Bilde festhalten, so halte man sich bescheiden im Hintergrund, vor allem trete man nicht in Siegerpose auf die erlegte Fliege. In der letzten Zeit ist der Brauch entstanden, dem gestreckten Tier eine Stunde Totenwacht zu gönnen, und dieser Brauch ist schön und sinnig. Der Jäger erlebt in Gedanken noch einmal alle Pirschgänge, alle Fangversuche, die er der erlegten Fliege gewidmet hat. Es ist die Stunde der Einkehr mit sich selbst, wenn das Auge voll Freude und Stolz auf der guten Trophäe ruht. Halali!