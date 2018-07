Inhalt Seite 1 — Horchposten auf dem Mond Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas von Randow

Der Flug verläuft weiterhin ohne besondere Vorkommnisse.“ Mehr war über Apollo 12 in den Nachrichten kaum zu erfahren, als sich Charles Conrad, Richard Gordon und Alan Bean auf ihrer langen Reise zum Mond befanden. Man hatte sich schon daran gewöhnt, daß ein Unternehmen, bei dem immerhin viele Millionen von Apparaten und Einzelteilen exakt funktionieren und Hunderte von Menschen absolut zuverlässig arbeiten müssen, planmäßig verläuft. Sogar der Start am vorigen Freitag, bei dem es eines Stromausfalls wegen etwas Aufregung gegeben hatte, gab selbst für amerikanische Zeitungen nur noch Stoff für die zweite Seite her – der Vietnam-Friedensmarsch war augenscheinlich wichtiger.

Und als der Pilot Gordon seine Landefähre „Intrepid“ auf den Boden des Erdtrabanten aufsetzte, waren an der Ostküste der Vereinigten Staaten – dort war es kurz vor zwei Uhr morgens – die meisten Leute schon zu Bett gegangen. Das spannende Wettrennen war im Juli gelaufen, der Reiz des Neuen war vorüber, und der Technik, der traut man unbesehen.

Für die Wissenschaft freilich begann erst mit. der Landung der Apollo-12-Astronauten Gordon und Conrad das wirklich erregende Programm. Gewiß, die von Neil Armstrong und Edwin Aldrin bei der ersten lunaren Exkursion gesammelten Boden- und Gesteinsproben waren wertvolle Mitbringsel. Und schließlich hatten die mit viel Mühe im „Meer der Stille“ aufgebauten Versuchanordnungen leidlich funktioniert. Doch die damit erzielten Ergebnisse erwiesen sich als wenig aufschlußreich.

Diesmal konnte die NASA für zwei Aufenthalte außerhalb der Landefähre von insgesamt sieben Stunden Dauer – bei der ersten Landung standen nur zweieinhalb Stunden zur Verfügung – eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten einplanen. Im Apollo-Kontrollzentrum auf der Erde haben zum erstenmal Mondforscher vor den Konsolen Platz genommen, um von dort aus die Astronauten bei ihren Tätigkeiten im „Ozean der Stürme“ zu dirigieren, zu beraten und zu überwachen.

Für die Selenologen sind nicht nur die Gesteinsproben interessant und nicht nur das Studium der Bodenformationen, die die Astronauten vornehmen, sondern vor allem die Erschütterungen des Mondbodens. Sie werden von einem seismischen Gerät gemessen, das nahezu mit dem Instrument identisch ist, das die Apollo-11-Astronauten auf den Erdtrabanten gebracht haben. Damals allerdings hatte die Mondfähre, als sie zum Rückflug startete, durch zu große Erschütterungen den empfindlichen Apparat beschädigt. Deshalb wird der Seismograph diesmal weiter vom Lande- und Startplatz entfernt aufgestellt. Mondbeben – und das ist der Anlaß dieser Operation – geben Auskunft über die innere Struktur des Himmelskörpers, vielleicht auch über seine Entstehung.

Die Physiker erwarten wichtige Ergebnisse von einem Magnetometer, einem Instrument, das noch Magnetfelder messen kann, die nur ein Hundertstel so stark wie das Magnetfeld der Erde sind, sowie von einem lunaren Ionosphären-Detektor. Dieser Detektor registriert Menge, Geschwindigkeit und Energie von positiven Ionen – Atomen also, die ihrer Elektronen beraubt sind. Weil der Mond praktisch keine Atmosphäre und nur ein schwaches Magnetfeld besitzt, prasseln solche Ionen fast ungehindert auf die Mondoberfläche Sie geben Kunde von den fernen kosmischen Gebilden, von denen die Teilchen herkommen.