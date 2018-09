Inhalt Seite 1 — J.M-M: Das Beispiel Max Bill Seite 2 Auf einer Seite lesen

Max Bill, einer der Gründer der „Hochschule für Formgestaltung“ in Ulm, hat kürzlich erklärt, aus welchen Gründen ihm daran gelegen ist, dem Parlament seines Heimatlandes, der Schweiz, anzugehören: Er will sich auch als Politiker für die Ziele einsetzen, deren Bedeutung er als Künstler erkannt hat.

Es ist nicht erst seit gestern, daß Max Bill, der Architekt, Maler, Bildhauer, Graphiker und Designer, weiß, wie falsch es ist, allzuviel von „der Natur“ zu sprechen.

„Nicht mehr die Natur umgibt den Menschen unserer Zeit und Zivilisation, sondern seine Umgebung besteht aus dem, was er selber geschaffen hat: den Häusern, Straßen, Brücken, Möbeln, Das und alles andere, was uns umgibt, ist die Landschaft, über die wir nachdenken und die wir verbessern müssen. Und diese Probleme der Environnement, der menschlichen Umgebung, sind so wichtig, daß die Politik sie nicht vernachlässigen kann. Die Gegenstände unseres Alltags, unseres Bedarfs dürfen nicht allein nach den Maßstäben des Verkaufs und des Konsums allein entwickelt werden. Sie sollen den Menschen nicht knechten, sondern ihm dienen.“

Der Künstler als Politiker also – „weil die Kunst“, so sagt Max Bill, „ein Maßstab für die Qualität der Form ist. Jedenfalls liegt darin heute eine ihrer Funktionen“.

In der Tat darf man das Handeln eines Künstlers von Bedeutung, der sich in die künstlich geschaffene Alltagswelt einmischt und sich, wie Max Bill es tut, um die nützlichste Form etwa eines Telephonapparates, eines Elektrosteckers, einer Schreibmaschine kümmert, schon „politisch“ nennen? Kleinigkeiten? Nun, Max Bill hat neulich im Verein mit Statikern und Hochbauingenieuren eine Brücke gebaut, und das ist durchaus keine Kleinigkeit.

Je nun, daß ein Künstler, der den Alltag verbessern und den Auswüchsen industrieller Fertigung wehren will, sich ins Parlament wählen läßt, ist ebenso selten wie lobenswert. Aber lobenswert sind zugleich die Wähler, die dem Künstler ein politisches Mandat erteilen, und die Parlamentarier, die ihn mit Freuden in ihrer Mitte aufgenommen haben.

Verdi war einer der wenigen Künstler, die im Parlament ihres Landes saßen. Er zeigte sich sehr beschlagen, wenn auch schweigsam. Und man pflegt anzuführen, daß es eine besondere Zeit war, da Verdi im Parlament, dem ersten in der Geschichte Italiens, gesessen hat.