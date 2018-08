Die Einkommen deutscher Arbeitnehmer sind in den vergangenen Jahren regelmäßig gestiegen, und der Einkommenszuwachs hat regelmäßig die Verteuerung der Lebenshaltung übertroffen. So gesehen, haben die Arbeitnehmer kaum Grund zur Klage. Ob diese Steigerung allerdings auch der Zunahme der Gewinne entspricht, ist eine andere Frage. Auch die Rentner haben in den letzten elf Jahren – zumindest, was die relative Zunahme ihrer Renten betrifft – recht gut abgeschnitten. Allerdings zeigt sich deutlich, daß die Rentendynamik der Lohnentwicklung mit einem Abstand von drei Jahren folgt. So war das für Lohnempfänger schlechte Jahr 1967 für die Rentner eines der fettesten Jahre.