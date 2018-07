Inhalt Seite 1 — Keine Angst vor dem neuen Gipfel Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der zurückliegenden Woche erreichten die deutschen Aktienkurse einen neuen Jahreshöchststand. Die Spitzenkurse vom Juni wurden überschritten, zum größten Teil auch die bisherigen Nachkriegshöchstkurse von 1960. Die Statistiker mögen sich darüber streiten, meine verehrten Leser, ob wir jetzt einen neuen Nachkriegsgipfel erreicht haben oder nicht. Das ist eine Frage der Indexberechnung. Für uns ist es in diesem Augenblick interessanter zu ergründen wo wir jetzt stehen und ob wir eine ähnliche Talfahrt vor uns. haben wie jene, die dem Börsenrekordjahr 1960 folgte.

Es gibt keinen Zweifel: Die Verhältnisse von damals lassen sich mit den heutigen überhaupt nicht vergleichen. Damals hatten wir eine Aufwertung noch vor uns, damals war ein nicht unerheblicher Teil der Aktien auf Kredit erworben worden, und damals bestand ein großes spekulatives Engagement der Amerikaner auf dem deutschen Aktienmarkt. Außerdem – und das ist wohl das Wichtigste – damals hatten sich die Kurse weit von den wirtschaftlichen Realitäten entfernt.

Wie ist es heute? Von größeren Kreditengagements auf Aktienportefeuilles kann keine Rede sein. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es liegen Millionenbeträge auf Konten, die für die Anlage in deutschen Aktien bestimmt sind. Das Engagement der Ausländer ist in diesem Jahr zwar wieder gewachsen. Aber die Käufer waren solider. Es waren keine wilden Spekulanten, sondern Leute, die von der Preiswürdigkeit der deutschen Aktien angezogen wurden.

Natürlich ist auch ein Teil der Ausländer in deutsche Aktien „gegangen“, weil sie mit einem sicheren Aufwertungsgewinn rechnen konnten. Sie werden, soweit sie es nicht bereits sind, allmählich wieder aussteigen. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert zu wissen, daß der Kursgipfel in der vergangenen Woche erreicht worden ist, obwohl respektable Posten deutscher Aktien – aus der Schweiz kommend – vom deutschen Markt aufzunehmen waren.

Ein Blick auf unsere Tabelle beweist Ihnen, meine verehrten Leser, daß sich die Kurse auch heute noch durchaus rechtfertigen lassen, ja zum Teil noch interessante Reserven in sich bergen. Ich habe mit aller Vorsicht versucht, die Gewinne je Aktie für 1970 zu schätzen. Dabei habe ich mich weitgehend an den Gewinnen des Jahres 1968 orientiert. Denn Kenner der Wirtschaft sind der Auffassung, daß die Spitzengewinne des Jahres 1969 grundsätzlich nicht wiederholbar sein werden. Deshalb sollte man bei allen Berechnungen die 1969er Ergebnisse von vornherein ausklammern. Sollte ich mit meiner Methode zu pessimistisch sein, dann ist es um so besser für Aktienbesitzer und Anleger. Ich bin sicher, daß die Schätzungen fortwährend korrigiert werden müssen. Zuverlässige Informationen über die Gewinne des Jahres 1970 werden wir wohl erst gegen Ende des nächsten Jahres erwarten können, denn vorerst tappen die meisten Vorstände noch im dunkeln, was die Ertragslage in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres betrifft.

Bis dahin wird die Industrie mit Sicherheit auf vollen Touren laufen. Dafür sorgt allein schon der jetzt vorliegende Auftragsbestand. Die Personalkosten lassen sich in etwa abschätzen, außerdem weiß man in etwa, um wieviel die Sachkosten steigen werden. Inzwischen ist man sicher, daß sich die erhöhten Kosten zu einem erheblichen Teil auf die Käufer abwälzen lassen. Allerdings nicht im Export; hier wird man mit geringeren Margen zufrieden sein müssen. Ich habe aber noch kein Unternehmen gefunden, das seinen Exportmarkt wegen der Aufwertung freiwillig räumen wird. Im Hintergrund steht die sicherlich nicht unberechtigte Hoffnung, daß der inflationäre Trend bei unseren meisten Handelspartnern es erlauben wird, in absehbarer Zeit wieder zu „besseren“ Exportpreisen zu kommen.

Und sollte es dennoch in der zweiten Jahreshälfte zu bedrohlichen Abschwächungstendenzen im Konjunkturablauf kommen, rechnet man fest damit, daß Bundeswirtschaftsminister Schiller „gegensteuern“ wird. Die neue Regierung kann sich keine Rezession leisten, sie braucht wirtschaftliches Wachstum (und steigende Steuereinnahmen), wenn sie ihre in der Regierungserklärung so reichhaltig gemachten Versprechen verwirklichen will. Gerade aus diesem Grunde nimmt man in den Börsensälen die Ankündigung einiger Bundesbankmänner, an der Restriktionspolitik vorerst festhalten zu wollen, nicht sonderlich tragisch. Man ist sicher, daß das Ruder rechtzeitig herumgeworfen werden wird.