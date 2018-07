Wer da meinte, die Bundesregierung jetzt schon zu einer „grundsätzlichen Zustimmung“ zur Einführung des privaten, sprich: kommerziellen Fernsehens verleiten zu können, hat sich geirrt. In einem Frage-Antwort-Geplänkel zwischen der Opposition und Georg Leber, am 12. November im Bundestag, ließ der für die Post verantwortliche Minister erkennen, daß er keine Antenne für vorschnelle Interessentenwünsche hat. Er wies auf die gesellschaftlichen, vor allem auf die Bildungsaufgaben am Bildschirm hin und vermied es, die Vokabel „privates Fernsehen“ auch nur auszusprechen. Im übrigen ließ er das Problem auf der langen Bank noch unerprobter Technik; erst nach der Internationalen Funkverwaltungskonferenz, die für 1971 angesetzt ist, kann eine sachgerechte Entscheidung fallen.

Und das ist gut so. Das gibt Zeit, die Frage, wie und ob überhaupt ein nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen einzuführen ist, nicht nur in Interessentenkreisen, sondern endlich auch unter Politikern gründlich zu diskutieren. A. R.